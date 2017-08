Case Thermaltake View71: vetro temprato, modulare e con slot verticale per scheda video

Thermaltake View 71 TG Edition (Tempered Glass), fratello maggiore del View21, rappresenta la nuova punta di diamante della gamma View: un case full tower completamente modulare, con infinite possibilità di personalizzazione ed in grado di ospitare anche i sistemi di raffreddamento più complessi.

Pannelli in vetro temperato spessore 5 mm fanno da cornice alla ricca dotazione ed all'ampio spazio messo a disposizione; le porte, su entrambi i lati, sono dotate di cerniere nella parte posteriore e battuta su quella anteriore, garantendo una soluzione con finestre completamente prive di bordi, facili da aprire e da rimuovere. Su ogni lato, in particolare nella parte superiore e quella frontale, le lastre di vetro sono appositamente distanziate dalla struttura del case in modo tale da garantire ampie superfici di ventilazione.

Il View71 TG è disponibile nella versione base e quella RGB, la prima ha preinstallate due ventole 140 mm Riing Blue, mentre la seconda tre Riing RGB sempre da 140 mm; la struttrua completamente modulare consente agli utenti di costruire liberamente il loro sistema da zero: pannelli modulari, rack, supporti e matrici di montaggio il tutto assemblabile senza attrezzi e con sistemi di fissaggio rapidi per le unità da 3,5 "e 2,5".

In grado di ospitare schede madri con standard E-ATX, alimentatori di fascia alta fino a 220 mm di lunghezza e schede video lunghe fino a 410 mm, questo case è sicuramente tra i più completi e flessibili, nonché ben rifinito, disponibili sul mercato; si distingue dalla massa anche per l'originale supporto in dotazione per installare in verticale una singola scheda grafica con formato dual slot PCI-E.

Quindi, tanto spazio ed infinite combinazioni, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento che possono essere sia di tipo AIO sia a loop; tutte le caratteristiche tecniche, componenti in dotazione e le svariate possibili disposizioni di ventole e radiatori sono sintetittaze sulla pagina ufficiale del sito Thermaltake.

Il View71 è già disponibile online a circa 190 € per la versione base e circa 220 € per quella RGB.