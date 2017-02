Calano le vendite di PC desktop ma tengono gli all-in-one

Le soluzioni PC all-in-one, modelli che integrano i componenti all'interno della struttura dello schermo così da risultare più compatti e agevoli nel posizionamento, hanno registrato una contrazione nei volumi di vendita costante nel corso degli ultimi 3 anni. Nel coso del 2016 il calo è stato pari al 4,8%, per un totale di poco più di 12 milioni di pezzi.

Nel 2016 la quota di mercato delle soluzioni all-in-one sul totale dei PC desktop è stata del 10,4%: nel complesso sono stati venduti poco meno di 117 milioni di PC di questo tipo, con un progressivo aumento nel peso delle proposte all-in-one sul totale. A titolo di riferimento nel 2013 questa tipologia di prodotti rappresentava il 9,1% del totale delle vendite di PC desktop sul mercato.

Le stime elaborate da Digitimes Research indicano però una ripresa nelle vendite di questa tipologia di prodotti prevista per il 2017, con una stima positiva dell'1,5% per un totale di circa 12,3 milioni di sistemi all-in-one che verranno venduti nel corso del 2017. Questa dinamica sarà in controtendenza rispetto alle vendite complessive attese per il mercato dei PC desktop, che nel corso del 2017 dovrebbe subire una ulteriore contrazione del 3% chiudendo con circa 113,3 milioni di pezzi venduti.

Per il 2018 ci si attende una lieve contrazione, -0,5%, nelle vendite di sistemi all-in-one rispetto all'anno precedente ma un ulteriore crescita della loro quota di mercato rispetto al totale dei sistemi PC desktop: in questo caso si supererà quota 11%, sempre a motivo del maggiore calo di vendite generale atteso per questa tipologia di prodotti.