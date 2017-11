BitFenix, nuova gamma di alimentatori: serie Formula Gold con efficienza 80Plus Gold

BitFenix annuncia la sua ultima serie di alimentatori, la Formula Gold, caratterizza per l'appunto da prestazioni certificate 80Plus Gold, quindi con un rendimento del 92% in condizioni di metà carico nominale.

La nuova linea si compone di 4 modelli, con caratteristiche costruttive identiche e differenti potenze: precisamente troviamo le versioni da 450, 550, 650 e 750W, tutti tranquillamente in grado di alimentare la maggior parte dei sistemi in ambito consumer.

I modelli della serie Formula Gold, non dispongono di cavi modulari, quindi poco indicati per case con veramente poco spazio, da altra parte cavi saldati, sicuramente garantiscono un prezzo più contenuto; per la parte elettronica i tecnici BitFenix sono riusciti a garantire un costante fattore di potenza pari a 0,99, mantenendo un'efficienza superiore al 90% con carichi compresi tra il 40 e 60 % della potenza nominale, e per le restanti situazioni è garantito un rendimento minino dell'87%, su tutte le taglie disponibili.

Oltre che alle prestazioni, particolare attenzione anche per il rumore, tutti gli alimentatori Formula Gold sono stati concepiti per ottimizzare al meglio il funzionamento della ventola in base al carico di lavoro, riuscendo quindi anche a contenerne il rumore: la singola ventola da 120 mm FDB (Fluid Dynamic Bearing), infatti inizia a funzionare ad una tensione minima di appena 3V a 500 rpm ± 10%, mantenendo i livello di rumore sotto i 15-18 dBA, ipotizzando un carico del 60% e temperatura ambiente pari a 25°C, condizioni di utilizzo più che reali.





Tutti gli alimentatori della serie Formula Gold vengono venduti con una garanzia di 5 anni, per quanto riguarda i prezzi BitFenix attualmente ha comunicato i seguenti:

BitFenix ​​Formula 80 Plus Oro 750W - 95 €

BitFenix ​​Formula 80 Plus Oro 650W - 85 €

BitFenix ​​Formula 80 Plus Oro 550W - 75 €

BitFenix ​​Formula 80 Plus Oro 450W - 65 €

In attesa di avere maggiori informazioni sulla loro disponibilità, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questo prodotto.