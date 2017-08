BitFenix Nova TG: case economico con finestra in vetro temperato

Con il nuovo Nova TG BitFenix vuole offrire alcune delle caratteristiche di design tipiche della fascia alta nel segmento entry-level dei case per PC. Il nuovo modello introduce una finestra in vetro temperato in formato pieno all'interno del design classico e privo di fronzoli del Nova tradizionale. Il case consente così di mostrare la componentistica interna e si presta per soluzioni con illuminazione RGB integrata, pur mantenendo un'estetica sobria.

Sono due i modelli presentati sul mercato, entrambi con due ventole da 120 mm preinstallate. Le differenze sono da ricercare nelle combinazioni di colori: la variante nera usa LED e dettagli rossi, quella bianca LED e dettagli bianchi. BitFenix Nova TG rimane un case ATX standard rivolto agli appassionati di videogiochi e della multimedialità: può accomodare schede video lunghe 280 mm e dissipatori per la CPU da massimo 160 mm.

Al suo interno troviamo inoltre tre slot da 3,5" e altrettanti da 2,5" per le soluzioni di storage, e non manca lo slot da 5,25" per un eventuale drive ottico. Stando ai dati ufficiali il case pesa 5,3 kg e ha dimensioni di 201 x 437 x 465 mm, cosa che impone alcuni sacrifici in fase di montaggio dal momento che non stiamo parlando del modello più spazioso in commercio. Il pannello I/O, posizionato frontalmente sulla parte superiore del case, ospita due porte USB 3.0.

BitFenix Nova TG può integrare un massimo di tre ventole da 120 mm, due sulla parte frontale e una su quella posteriore. All'acquisto ne troveremo due già installate, con quella posizionata posteriormente che integra LED rossi o bianchi, in base alla versione. Ancora sconosciuto il prezzo per il mercato italiano ma, considerando l'attuale prezzo della versione standard, possiamo supporre un listino che si aggira intorno ai 60-70 Euro.