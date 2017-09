BeQuiet! case Dark Base Pro 900 White Edition

BeQuiet! annuncia un'edizione total white del suo apprezzato case della serie Dark Base nella versione Pro 900, esso però non sarà messo a catalogo, bensì verrà prodotto in soli 2.000 esemplari dedicati agli appassionati di tutto il mondo.

Per quanto riguarda la parte tecnica non c'è stata nessuna variazione alla già ricca dotazione presente sulle precedenti colorazioni black; in questo nuovo modello si sono sbizzarriti soprattutto i designer, i quali hanno sviluppato un insieme di vari materiali e vari toni di bianco, al fine di ottenere un piacevole colpo d'occhio ed allo stesso tempo una struttura robusta e più duratura possibile.

Cambia anche la tonalità del vetro temprato da 4 mm utilizzato per il pannello laterale, che diventa più chiara al fine di enfatizzare maggiormente le tonalità bianche della struttura: la composizione di quest'ultima si snoda tra l'adozione di acciaio ed alluminio, ed all'interno trova posto anche una targa che riporta il numero progressivo identificativo, a testimonianza della distribuzione in pochi pezzi.

Nessuna variazione anche per il design modulare dei componenti presenti all'interno del case: il vassoio della scheda madre, completamente rimovibile, mantiene la caratteristica di poter essere installato in sei diverse posizioni e di accogliere tutti i fattori di forma compresi quelli E-ATX o XL-ATX; per quanto riguarda invece il comparto archiviazione, il Dark Base Pro 900 offre uno numero di supporti più che sufficiente: consente di poter installare fino a 15 unità 2,5", 7 unità HDD 3,5" e c'è posto, dietro il pannello frontale, anche per due unità 5,25".

Di serie il case viene fornito con tre ventole PWM SilentWings 3 da 140mm, tappetini in schiuma per l'isolamento acustico sulla parte frontale, in quella superiore e su entrambe le pareti laterali insieme, ed infine, sul top del case è presente anche una stazione di ricarica induttiva per la ricarica wireless di smartphone e altri dispositivi compatibili con Qi. A corredo del case vengono fornite anche due strip LED per illuminare l'interno del case, impostabili su cinque diversi colori, e un controller per la gestione di massimo quattro ventole standard o PWM.

Esempio di ingegneria tedesca, Dark Base Pro 900, rappresenta uno dei case più capienti presenti sul mercato, ricco di dotazioni tecniche all'avanguardia sia per facilitare l'installazione dei componenti sia per contenere i rumori all'interno della struttura, nella versione White Edition acquista anche un design più spiccato che esalta ogni particolare della struttura.

Questo case sarà a breve disponibile per il pre-ordinamento, prima in Europa e successivamente in america, ad un prezzo di circa 260 €; per il momento potete provare a vincerne uno partecipando al contest proposto da BeQuiet! sulla propria pagina facebook, nel quale si richiede di indovinare un numero da 1 a 2000, già scelto dal produttore, specificando anche il motivo di tale scelta: in palio tre case Dark Base Pro 900 White Edition con inciso il numero seriale indovinato, per informazioni più dettagliate sulle caratteristiche del case, vi rimandiamo alla relativa scheda tecnica disponibile sul sito BeQuiet!.