Be Quiet!, case mid-tower Dark Base 700: l'entry level della serie ma solo nelle dimensioni

, presenta il suo nuovo case mid-tower che si pone come completamento di gamma della: dimensioni più contenute rispetto ai fratelli maggiori Dark Base 900, ma in grado comunque di offrire tutto ciò che serve per un sistema di alto livello con un interessantissimo

Stiamo parlando del Dark Base 700, un case che punta ad attirare l'attenzione di tutte quegli utenti che sono in cerca di materiali premium e un design modulare, senza dover per forza puntare a case di fascia veramente alta che, anche se dimostrano un giusto rapporto dotazioni-prezzo, possono risultare troppo impegnativi per un utente comune.

Per prima cosa, la versione 700 è l'unica mid-tower della serie Dark Base, con dimensioni pari a 241x544x519 mm (LxPxH), ma al suo interno le soluzioni tecniche all'avanguardia non fanno sicuramente rimpiangere le versioni più capienti: presenti tre slot di tipo riposizionabili da 3,5", due dei quali possono essere installati anche nel vano inferiore dedicato all'alimentatore, tre anche gli slot a disposizione di SSD/HDD da 2,5" presenti sul vassoio della scheda madre, vassoio invertibile insieme ovviamente al pannello posteriore, offrendo ad assemblatori ed utenti finali di sbizzarrirsi con le possibili configurazioni di sistema

Anche il vano dedicato all'alimentatore risulta completamente modulare, infatti il setto separatore verso il vano principale è suddiviso in quattro segmenti rimovibili singolarmente, così da poter trovare il miglior compromesso tra flusso d'aria e spazio disponibile, ad esempio per poter ospitare un radiatore anteriore più lungo; nota insolita per la maggior parte dei case, nel vano inferiore, immediatamente alle spalle dell'alimentatore, è possibile installare una ventola da 140 mm rivolta verso il basso.

Il case in questione viene venduto con due ventole PWM SilentWings 3 da140 mm pre-installate, per quanto riguarda invece la capacità di ospitare sistemi di raffreddamento a liquido troviamo spazio a sufficienza per installare un radiatore con lunghezza fino a 360 millimetri sul pannello frontale, ed un altro radiatore, sempre di pari dimensioni, nella parte superiore da fissare ad un innovativo telaio che può scivolare lateralmente per facilitarne installazione e manutenzione.

Costruito in alluminio e acciaio con spessore di 1,2 mm, la struttura robusta di Dark Base 700 aumenta la stabilità e sottolinea il design elegante. Gli aspetti Premium vengono visualizzati ulteriormente dalla grande finestra laterale in vetro temperato, mentre offre un leggero tocco estetico la sottile linea illuminata da LED RGB presente su entrambi i lati della parte frontale, impostabile da controller integrato fino a sei colori e tre modalità di luce, o via software su qualsiasi colore dello spettro completo RGB.

In dotazione inoltre troviamo filtri estraibili,tappetini per lo smorzamento acustico, solamente sulle superfici cieche, controller per gestire fino a sei ventilatori PWM manualmente tramite il selettore presente sul frontale oppure automaticamente tramite le impostazioni da software. Nella parte alta del pannello frontale troviamo una porta USB 3.1 Gen 2, due porte USB 3.0, i classici connettori audio ed i comandi dei suddetti controller per velocità della ventola e LED RGB.

Dark Base 700 è già disponibile per l'acquisto, con 3 anni di garanzia, ad un prezzo di 189 €, sicuramente in linea con le dotazioni offerte; per maggiori immagini ed informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al prodotto.