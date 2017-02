ASUS VivoMini VC66: mini-PC compatto con CPU Kaby Lake e drive ottico opzionale

ASUS ha annunciato martedì la serie VivoMini VC66, un mini-PC progettato per essere versatile sia a casa che in ufficio. Al suo interno troviamo processori Intel di settima generazione con architettura Kaby Lake, nello specifico i modelli Core i3-7100 e Core i5-7400, affiancati da RAM DDR4 e un sistema di "archiviazione tripla" che permette di utilizzare un'unità SSD su piattaforma M.2 insieme a due unità separate da 2,5 pollici. Il drive ottico è disponibile opzionalmente.

VivoMini VC66 supporta monitor 4K Ultra HD e dispone di un totale di sei porte USB, fra cui tre standard con tecnologia USB 3.0 e un connettore reversibile di tipo USB Type-C. Ci sono tre ulteriori connettori, HDMI, DisplayPort e DVI-D, per collegare uno o più monitor esterni. VivoMini VC66 si rivolge non solo al mercato consumer, ma anche a quello professionale per la sua integrazione in uffici o per applicazioni di digital signage, sistemi PoS (Point-of-Sale).

Troviamo infatti una porta seriale per la connessione di periferiche legacy come scanner di codici a barre, stampanti, router, modem e altri dispositivi utilizzati da varie realtà aziendali. C'è anche un connettore Intel Gigabit Ethernet, un lettore di schede 4-in-1, l'uscita audio e lo slot per il lucchetto Kensington. Vengono supportati Bluetooth 4.1 e le reti wireless su standard 802.11ac, e tutti i modelli della famiglia vengono forniti con 100GB di spazio su ASUS WebStorage per un anno.

Non è più necessario spendere diverse centinaia di euro per un PC compatto che si può posizionare e nascondere facilmente in ambiente, il tutto senza venire a compromessi sul piano delle performance. I processori Intel di settima generazione e l'eventuale unità SSD installabile sullo slot M.2, possono garantire livelli di performance molto elevati nelle funzioni di tutti i giorni e sono anche un ottimo connubio per quanto riguarda diversi incarichi di produttività.

ASUS VivoMini VC66 specifiche tecniche CPU Intel Core i3-7100 (VC66-B047Z)

Intel Core i5-7400 (VC66-B048Z) Chipset Intel H110 GPU Integrata Intel HD RAM 4 GB DDR4-2400MHz (fino a 32GB su SO-DIMM) Archiviazione 1 x M.2

2 x SATA 6Gbps (modelli da 2,5")

* VC66 con ODD supporta solo 1 x SATA 6 Gbps) Drive ottico Opzionale Connettività Intel Gigabit Ethernet

Intel dual band 802.11ac

Bluetooth 4.1 Porte 1 x USB 3.0 Type-C

3 x USB 3.0

2 x USB 2.0

RJ45 LAN, DVI-D, COM

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2

Jack audio

Card reader

Alimentazione Alimentazione Da 120 o 180W in base alla configurazione SO Windows 10 Pro

Windows 10

Senza SO Dimensioni 177,4 x 153 x 74,1 mm

ASUS assicura che VivoMini VC66 è silenzioso e parco nei consumi: i dati ufficiali parlano di un consumo di 18W e un livello di rumorosità di soli 19dB quando il computer è a riposo. Il tutto ad un prezzo pari a 569,00 Euro incluso di IVA per la variante più bassa in gamma.