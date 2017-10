Antec, nuovo case P110 Luce: elegante per l'ufficio, robusto per sistemi gaming

Antec, presenta un nuovo case dedicato a non passare inosservato sia in ambiente business sia tra i gamer più appassionati, una tela neutra tutta da personalizzare che può facilmente diventare un case elegante quanto una custodia per i più spinti sistemi basati su componenti hi-end e complessi sistemi di raffreddamento: stiamo parlando dell'ultimo prodotto della serie Performance User il P110 Luce.

Il case in oggetto si presenta come una mid-tower con dimensioni esterne pari a 489x230x518 mm (HxLxP), pannello trasparente in vetro temprato sul lato sinistro ed un frontale premium realizzato in alluminio anodizzato nero.

All'interno il P110 Luce è in grado di ospitare schede madri ATX, Micro-ATX e ITX e fino a sei unità di storage, quattro da 3,5" convertibile in 2,5" e due dedicati esclusivamente a SDD da 2,5"; nella parte posteriore invece troviamo la predisposizione per un totale di 10 slot di espansione, delle quali otto standard con sviluppo orizzontale e due verticali posti a ridosso del vetro temprato della parete laterale: gli utenti possono installare schede video con una lunghezza fino a 390 mm, anche nel doppio slot verticale adottando opportuni adattatore PCIe.

Per quanto riguarda invece il sistema di ventilazione e raffreddamento, all'interno è possibile installare ventole in configurazione 3x120 mm o 2x140 mm sulla parte frontale, 2x120 mm o 2x140 mm nella parte superiore ed una singola ventola da 1x120 mm sul retro.

Per quanto riguarda la possibilità di installare radiatori, ovviamente in sostituzione delle ventole sopra menzionate, è possibile montare un radiatore da 280 mm sul pannello superiore, uno da 360 mm su quello frontale e uno da 120 mm sul retro, anche tutti quanti contemporaneamente. Tutte le superficie grigliate, salvo quella posteriore, sono dotate di filtri facilmente asportabili per limitare la formazione di polvere all'interno del case.

All'esterno, nella parte superiore troviamo due USB 3.0, una porta HDMI predisposta VR, pulsanti ed i classici connettori audio, per quanto riguarda disponibilità e prezzo, il case P110 Luce è già acquistabile al prezzo di 119 €; per maggiori dettagli ed immagini del prodotto vi invitiamo a visitare la pagina dedicata.