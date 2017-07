Annunciate le specifiche USB 3.2 : fino a 2GB/s e retrocompatibile con le versioni precedenti

Non sembra, ma l'interfaccia USB in senso generale ha ben 21 anni. Introdotta nel lontano 1996 è diventata in assoluto l'interfaccia più utilizzata al mondo, con miliardi di periferiche e unità esterne prodotte e vendute nel corso degli anni. Ovviamente nel tempo si sono susseguite diverse versioni con aggiornamenti al passo con il progresso tecnologico e con esigenze subentrate nel frattempo, quasi sempre trainate da quelle prestazionali.

Non stupisce quindi l'annuncio, da parte dell'USB 3.0 Promoter Group, riguardante alcune nuove specifiche che vanno sotto il cappello generale di USB 3.2, che saranno ufficialmente formalizzate nel corso del mese di settembre di quest'anno. Se in origine USB è nata come una soluzione a singolo canale, con USB Type-C è stata introdotta la possibilità di gestire più canali di scambio dati. Con le specifiche USB 3.2 sarà previsto lo sfruttamento di due canali da 5Gbps o da 10Gbps, portando quindi a 10Gbps o 20Gbps la bandwidth totale gestibile dai chip di gestione aderenti allo standard, a seconda delle implementazioni.

Importante notare come non sia necessario l'utilizzo di cavi speciali, essendo del tutto idonei quelli USB Type-C già in commercio. La velocità di trasferimento massima sarà quindi di poco più di 1GB/s o 2GB/s, a patto di utilizzare host e periferiche aderenti allo standard USB 3.2, cosa che sarà possibile a partire dal prossimo anno. Oltre a questo vengono segnalate alcune migliorie sul fronte del fast charging, mentre è meglio ripetere che le "vecchie" periferiche potranno comunque essere collegate anche se non si potrà raggiungere le prestazioni che abbiamo appena citato.

Retrocompatibilità e passi avanti in bandwidth e fast charging, insomma. L'anno prossimo però è attesa anche una maggiore diffusione dell'interfaccia Thunderbolt, ora che Intel ha reso lo standard royalty free. Abbiamo visto come i due protocolli possano convivere sullo stesso connettore fisico, motivo per cui ci attende un 2018 con diverse novità, almeno sulla carta. Tutto dipenderà dall'implementazione da parte dei produttori e un adeguamento generale delle periferiche ai nuovi standard, prima di parlare di successo.