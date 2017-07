Altoparlante smart autocompone il numero della polizia durante un'aggressione

Quando si pensa ai dispositivi smart per la propria abitazione solitamente ci si sofferma sulle loro funzioni per l'intrattenimento multimediale o per le più generiche funzioni di informazione; in questo caso però la presenza di un device smart all'interno di un'abitazione è servito per dare un lieto fine ad una brutta situazione: è il caso di una donna e di sua figlia residenti nella città di Tejaras, New Mexico, le quali si sono travate in pericolo a seguito di una lite domestica.

Non è chiaro quale sia il modello dell'altoparlante intelligente che ha salvato la vita alle due sfortunate, oggigiorno ci sono diversi dispositivi sul mercato in grado di effettuare chiamate telefoniche, come ad esempio la famiglia Echo di Amazon e l'altoparlante Home di Google.

Tornando ai fatti, mentre madre e figlia erano in casa, è scoppiata tra la donna e il suo fidanzato una violente lite subito sfociata fino all'aggressione e a minacce di morte, secondo l'agente Felicia Romero, portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Bernalilo, è stato ricostruito che durante la lite il fidanzato avrebbe chiesto alla sua ragazza: "Hai chiamato la polizia!?"

Un altoparlante smart collegato al sistema surround della casa ha recepito la domanda come un comando vocale e ha fatto partire la chiamata al 911; a seguito della richiesta, gli agenti locali sono intervenuti insieme ad un team di negoziatori ed a una squadra SWAT riuscendo a mettere in salvo la donna e la figlia dalla brutta situazioni che si era venuta a creare.

"L'utilizzo inaspettato di questa nuova tecnologia per contattare i servizi di emergenza ha probabilmente contribuito a salvare una vita. Questa straordinaria tecnologia sicuramente ha contribuito a salvare una madre e la sua bambina da una situazione molto violenta", ha detto lo sceriffo Manuel Gonzales della contea di Bernalillo alla ABC News.

Quindi se avete intenzione di acquistare un assistente vocale sotto forma di altoparlante per la vostra casa, tenete presente anche l'aspetto della sicurezza che potrebbe tornarvi utile in situazioni di pericolo o di bisogno, nonché ovviamente contribuire al vostro home entertainment e alle varie richieste di tutti i giorni.