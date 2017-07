Alimentatori modulari per PC (PSU): vari modelli di Corsair, Antec, Seasonic e altri su ePRICE

Risparmiare su una componente fondamentale come l'alimentatore non è mai saggio. La Power Supply Unit (PSU) ha il compito di smistare la corrente elettrica fino ad ogni singola componente hardware installata nel computer, e dalle sue performance derivano la stabilità e l'affidabilità del sistema. Se si acquista un alimentatore di scarsa qualità non solo si potrebbe andare incontro a crash o riavvii inattesi, ma si potrebbero anche ridurre il ciclo di vita delle componenti integrate e la loro longevità. ePRICE propone tanti modelli di alimentatori per PC nel suo inventario.

Gli alimentatori della selezione sono tutti modulari o semi-modulari, con un prezzo a partire da 80,98 Euro, fino ad alcuni modelli di fascia alta dal costo di oltre 200 Euro. Gli alimentatori modulari si caratterizzano per la possibilità di selezionare in fase di assemblaggio quali cavi utilizzare, in modo tale da liberare spazio all'interno del case per realizzare un sistema pulito e ordinato al suo interno. Su un modello semi-modulare i cavi indispensabili sono fissi, mentre - solitamente - quelli relativi alle periferiche possono essere installati solo se servono.

Scorrendo nella lista possiamo trovare alcuni modelli interessanti, sia per prezzo che caratteristiche tecniche: il più economico è il Corsair CS550M, semi-modulare della serie CS da 550W, per computer a singola GPU e con un numero contenuto di periferiche installate. Salendo leggermente di prezzo troviamo il modello CX650M, da 650W, per poi passare ad un SeasonicEVO M12II EVO da 620W, il più economico fra i modulari e con una ventola termo-controllata da 120mm. Sotto i 100 Euro troviamo anche modelli EVGA e Nilox, rispettivamente da 550 e 850W.

Superando la fatidica soglia dei 100 Euro ci sono invece, oltre a vari modelli Corsair - anche da 1000W - due modelli Antec per gamer interamente modulari, entrambi da 750W e - per il più alto in gamma - una ventola da 135 mm con LED. Non mancano modelli al top della gamma da oltre 200 Euro, per sistemi che implementano un gran numero di periferiche o anche due GPU di fascia alta. Fra i modelli più rappresentativi il Corsair AX860 da ben 860W, ed anche modelli da oltre 1000 W, fra cui un Corsair serie HX e un Seasonic Snow Silent 1050.

