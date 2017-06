Alimentatori Corsair per tutte le esigenze scontati su Amazon

L'alimentatore è un componente del PC che talvolta viene trascurato o sottovalutato, ma è di importanza fondamentale per il corretto funzionamento dell'intero sistema. A seconda, infatti, del numero e del tipo di schede video, delle unità di storage o del tipo di processore installato sul sistema sarà necessario scegliere un PSU - Power Supply Unit che sia correttamente dimensionato in relazione alle richieste energetiche di tutti i componenti. Ciò consente una corretta operatività del sistema, i giusti consumi e, soprattutto, che l'alimentatore operi in tutta sicurezza senza accollarsi un carico maggiore di quanto è in grado di poter sopportare.

Oggi Amazon mette in offerta una rassegna di alimentatori Corsair per tutte le esigenze: dai titani da 1000W per i sistemi di fascia altissima, fino a unità più ordinarie da 550W in grado di rispondere alle esigenze della maggior parte degli utenti.

Le promozioni di oggi sono comprese tra il 15% ed il 30% di sconto, e come al solito sono valide fino ad esaurimento scorte. Potrebbe essere l'occasione ideale per portarsi a casa un componente fondamentale per il nostro sistema ad un prezzo conveniente.