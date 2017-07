Alimentatori Corsair cablati, modulari e semi-modulari a partire da 36,99 Euro su ePRICE

Se proprio c'è una componente su cui non si deve risparmiare nell'assemblaggio di un personal computer, quella è la PSU, acronimo di Power Supply Unit. In italiano, l'alimentatore. Ha il compito di smistare la corrente elettrica fino ad ogni singola componente hardware integrata nel PC, ed è chiaro che l'intero computer si affida alle sue performance. Un alimentatore di scarsa qualità può compromettere non solo la stabilità del sistema, ma anche il suo ciclo di vita e la longevità delle componenti installate. Fra i produttori più blasonati di PSU troviamo Corsair: clicca qui per vedere la selezione di alimentatori Corsair attualmente in vendita su ePRICE.

I modelli di alimentatore Corsair presenti su ePRICE sono davvero tanti: il più economico costa appena 36,99 Euro ed è adatto per computer entry-level con hardware di fascia bassa. Parliamo del modello Corsair VS350, che fornisce un'alimentazione continua garantita di massimo 350 Watt. Integra una via dedicata a +12V e una ventola da 120 mm controllata in base alla temperatura registrata dai sensori interni, raggiungendo la massima velocità (e rumorosità) solo quando serve. Questo modello ha un'efficienza dichiarata dal produttore dell'85%.

Nell'inventario di ePRICE ci sono anche diversi modelli modulari e semi-modulari (ovvero con cavi che possono essere collegati all'alimentatore selettivamente, e solo se servono) di fascia media e alta, con fino ad un massimo di 1000 Watt di erogazione di corrente garantita (al prezzo di 210,99 Euro). Non a tutti servono specifiche così elevate, e per chi dispone di computer a singola GPU con caratteristiche più terrene sono presenti modelli modulari da 650 Watt o 750 Watt con ventole da 120 o 140 mm, e con varie certificazioni di efficienza.

Sono tante le famiglie di PSU Corsair: la serie VS offre alta qualità con efficienza 80 PLUS ad un prezzo accessibile; le serie CX-M (semi-modulari) e CX hanno anch'esse un'efficienza 80 PLUS Bronze e si rivolgono a desktop basilari; la serie SF (modulari) utilizza il fattore di forma ridotto SFX e vantano una certificazione 80 PLUS Gold; la serie TX-M (semi-modulari) adotta sistemi di "qualità industriale" con un'efficienza 80 PLUS Gold; le serie RMx ed RMi (modulari) utilizzano componenti di altà qualità e a bassa rumorosità, garantendo la certificazione 80 PLUS Gold.

Al top della gamma troviamo gli alimentatori delle famiglie HX e HXi, che si rivolgono principalmente ai gamer e a chi utilizza sistemi in overclock. Hanno un'efficienza 80 PLUS Platinum, mentre i modelli HXi hanno ventole potenziate e possono essere monitorati tramite Corsair Link. Infine troviamo la serie AXi, la linea di punta degli alimentatori Corsair pensata per i PC più potenti. Utilizza processori di segnale interamente digitali per le massime prestazioni elettriche.

