Alimentatore PSU Corsair CX550M semi-modulare a soli 63,98 Euro su Amazon: grande affare!

Al momento in cui scriviamo l'alimentatore Corsair CX550M (CP-9020102-EU) è in offerta al prezzo 63,98 Euro su Amazon. Si tratta di un'ottima opportunità se consideriamo che normalmente costa 77 Euro e ha un listino superiore alle 100 Euro. Integra una ventola da 120 mm con regolazione automatica del regime di rotazione in base alla temperatura, oltre ad un sistema semi-modulare per mantenere il case il case in ordine e ridurre i cavi presenti all'interno al minimo indispensabile. Il modello in offerta è quello da 550W e può alimentare senza affanni sistemi di fascia medio alta con una GPU dedicata. L'offerta scadrà alle ore 13 del 20 febbraio.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!