Affaticato dal monitor? Prova gli occhiali con riduzione della luce blu: oggi in offerta a 29,50 Euro su Amazon!

Cos'è la riduzione della luce blu negli occhiali e a cosa serve? Spiegato in breve, la luce blu può avere effetti sia benefici che negativi nella "salute" dell'occhio umano e del corpo in generale. Come viene diffusamente spiegato sul sito zeiss.it, la luce blu influisce sul benessere psicologico e sull'equilibrio ormonale di un individuo, e al tempo stesso può essere utilizzata per trattare la depressione nei periodi invernali.



Fonte: Zeiss.it

Tuttavia, se fatto con scarsa moderazione la luce blu può causare danni nell'occhio umano. Un eccesso di esposizione a queste particolari frequenze cromatiche può provocare infiammazioni alla congiuntiva e alla cornea, danni al cristallino (portando alla lunga alla cataratta) e danni alla retina (degenerazione maculare). Oggi sono parecchi i motivi per cui siamo costantemente esposti alla luce blu, ed è per questo che gli esperti stanno sempre più consigliando occhiali specifici che riducono l'emissione della luce blu a chi utilizza spesso computer, la cui radiazione della luce blu emessa dai monitor può essere irritante o causare affaticamento agli occhi di alcune persone.

Se interessati a provare un prodotto della tipologia di qualità e ad un prezzo interessante, vi consigliamo gli occhiali Pixel Lens contro la stanchezza degli occhi di fronte a PC, TV, tablet, smartphone e prolungate sessioni di gioco. Il prodotto è attualmente in offerta, fino alla fine della giornata, in diverse varianti e diversi modelli, ad un prezzo di circa 29,50 Euro o qualcosina in più per alcuni modelli. Le lenti montate sono neutre, ovvero non hanno gradazione, e sono adatte anche ai grafici visto che non alterano la riproduzione dei colori del monitor. Sono consigliate inoltre a chi ha subito operazioni di cataratta e sostituzione del cristallino.