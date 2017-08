Action cam superscontate su TomTop, grazie ai nostri coupon

TomTop si conferma un'alternativa davvero interessante ad altri shop online, anche per la presenza nei listini di prodotti che sono difficilmente reperibili altrove. Una cosa è certa: i prezzi sono veramente bassi e la gamma di prodotti davvero vasta. Oggi vi proponiamo 5 action cam che, pur costando poco già di loro, potranno essere acquistate ancora più scontate grazie ai nostri coupon. Eccole descritte in breve.

2" LCD Screen V3 4K 16MP FHD WiFi Action Sports Camera

Questa webcam vanta caratteristiche molto interessanti come ad esempio la possibilità di filmare nelle modalità, nonché le funzionalità Time-lapse/Loop Recording (2-3-5min)/Slow Motion, per nulla scontate sulle webcam di primo prezzo. L'angolo catturato da video e foto è di ben 170°, mentre il sensore vanta ben. C'è anche un display da 2" sul retro con funzionalità anteprima, nonché connettività Wi-Fi con cui interfacciarsi anche allo smartphone. Insomma, tante funzionalità che valgono già ben oltre i 31,81 Euro di listino, ma con il nostro coupon di scende a soli! E in dotazione c'è ovviamente anche la custodia impermeabile. La trovate a questo indirizzo ; per accedere al super prezzo ricordatevi di inserire il codiceprima di finalizzare l'acquisto.



Andoer V3 Q3H-R 4K 30fps 16MP WiFi Sports Action Camera

Andoer V3 è la seconda action cam che vi proponiamo, dalle caratteristiche del tutto simili alla prima. Troviamo quindi modalità 4K/30fps, 1080P/60fps e 720P/90fps, angolo di ripresa 170° e sensore da 16Mpixel, oltre alla connettività Wi-Fi per interfacciarsi con lo smartphone e non solo. Cosa offre in più? Un accessorio davvero interessante, ovvero il controllo remoto da polso. Una banda elastica ospita un piccolo telecomando per avviare o fermare le registrazioni, o per scattare, e funziona fino a 10 metri di distanza. Non manca oviamente lo scafandro impermeabile. A prezzo pieno viene venduta a 37,83 Euro, ma con il nostro coupon si scende a soli 29,23 Euro! ATTENZIONE: il coupon vale solo per il modello di colore nero. La si può acquistare a questo indirizzo, mentre il coupon da inserire è il seguente: LCXQ3HRC10.



Andoer AN5000 4K 24fps WiFi Sports Action Camera

Andoer AN5000 aggiunge ulteriori caratteristiche rispetto a quelle già viste per i due modelli precedenti. Prima di tutto la dotazione, che come potete vedere è davvero molto fornita. L'angolo di ripresa è inoltre impostabile a 70°, 110°, 140° e 170°, inoltre troviamo chip e sensori rispettivamente NTK96660 chip & for Sony IMX078 CMOS, dove quest'ultimo porta a 20Mpixel gli scatti possibili. Riprende ovviamente in 4K/30P e via via a scalare, inoltre dispone di stabilizzatore. E' Wi-Fi, inoltre può essere trasportata nell'apposita borsetta fornita in dotazione. Normalmente costa 51,59 Euro, ma con il nostro coupon si scende a 42,99 Euro! Anche in questo caso la promozione vale solo per il modello di colore nero. Si può ordinare a questo indirizzo, indicando il codice LCXAN5000.



Andoer AN1 4K WiFi Sports Action Camera

Andoer AN1 porta in dote tutto quanto visto con il modello precedente, ma si va ad aggiungere uno schermo migliore da 2,31 pollici e il voice prompt. Confermata anche la stabilizzazione di immagine, così come la possibilità di collegare un microfono attraverso la presa USB. Costa normalmente 68,36 Euro, ma se vi va bene di colorazione nera sappiate che con il nostro codice di scende a ben 45,14 Euro, quindi uno sconto davvero forte. La potete acquistare in questa pagina, indicando il codice LCXSACAN27.



Andoer AN4000 4K 30fps 16MP WiFi Action Sports Camera

Andoer AN4000 è una versione più economica rispetto ai due modelli dello stesso marchio visti in precedenza. Filma anche questa in 4K 30P, ma il sensore è da 16Mpixel. L'angolo di visione è fisso a 170°, dispone di connettività Wi_Fi ma anche del comodo telecomando da polso visto sulla Andoer V3 in precedenza. Costa normalmente 36,11 Euro, ma si scenda a 25,79 Euro con il nostro coupon (solo per il modello nero). Sarà possibile acquistarla cliccando su questo indirizzo, inserendo poi il coupon LCXAN4000.