Acer Aspire VX15 e Serie GX, sistemi per il gaming a buon mercato

Acer ha annunciato oggi tre nuovi dispositivi della serie Aspire: due di questi sono notebook ad alte prestazioni con hardware di fascia alta e di nuova generazione, l'altro è una famiglia di PC desktop. I tre sistemi sono pensati per offrire agli utenti "le massime prestazioni e il massimo divertimento".

Acer Aspire VX 15

Acer Aspire VX 15 dispone di ampie bocchette di raffreddamento e un "affilato" chassis rosso, che mostra chiaramente la sua propensione per il gioco. La tastiera retroilluminata in rosso garantisce ai giocatori di trovare sempre il giusto comando durante le fasi di gioco, dando al contempo anche un aspetto aggressivo e senza incidere eccessivamente sul prezzo.

Il portatile pesa 2,5 kg ed è dotato anch'esso di processori i7-7700HQ di settima generazione e GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con memoria VRAM GDDR5. La RAM DDR4 integrata da 16GB può essere espansa ad un massimo di 32 GB, mentre lo spazio di archiviazione viene fornito tramite dischi SSD da 512 GB e HDD da 1 TB. All'interno ci sono due ventole che garantiscono "la massima spinta durante le sessioni di gioco" in modo da non cedere al thermal throttling ed offrire un'esperienza di gioco sempre fluida.

Lo schermo è un Full HD IPS da 15,6 pollici e il comparto audio è curato da un sistema compatibile con gli standard Dolby Audio Premium, nonché dal suono Acer TrueHarmony.

Acer Aspire VX15 sarà disponibile da gennaio a partire da 999 €.

Acer Aspire Serie GX

Acer Aspire Serie GX è una famiglia di PC desktop orientata alle massime prestazioni. Tutta la famiglia è VR Ready ed è dotata di processori Intel Core di settima generazione con un massimo di 64GB di memoria RAM DDR4 e GPU fino alla NVIDIA GeForce GTX 1070. I display integrati si spingono fino alla risoluzione 4K, ma c'è il supporto di un massimo di 4 monitor per offrire "un'incredibile esperienza di gioco". Sul fronte archiviazione troviamo SSD da 256GB e HDD da 3TB, e non manca un ripiano per la ricarica wireless di dispositivi mobile esterni.

Acer Aspire GX-781 sarà disponibile da noi a marzo ad un prezzo base di 999€.