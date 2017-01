Acer Aspire V Nitro Black Edition: nuovi notebook per la multimedialità

Acer ha annunciato oggi tre nuovi dispositivi della serie Aspire: due di questi sono notebook ad alte prestazioni con hardware di fascia alta e di nuova generazione, l'altro è una famiglia di PC desktop. I tre sistemi sono pensati per offrire agli utenti "le massime prestazioni e il massimo divertimento".

Acer Aspire V Nitro Black Edition

Entrambi i notebook sono dotati di processori Intel Core i7-7700HQ di settima generazione, capaci di gestire contenuti in video alla risoluzione 4K e con le più moderne tecnologie per il risparmio energetico. Abbinate alle nuove CPU troviamo le GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 o 1050, caratteristica che proietta i nuovi sistemi portatili del produttore anche verso un pubblico di gamer, e non solo di appassionati ed "enthusiast" con esigenze di tipo multimediale.

Aspire V17 Nitro Black Edition è disponibile con un opzionale hardware integrato Tobii eyetracking che, quando combinato con le gesture del touchpad, migliora la produttività e rende il dispositivo più reattivo attraverso l’uso dei movimenti dell'occhio. Gli utenti sono in grado di muoversi più rapidamente e comodamente tra le applicazioni e i programmi con un semplice colpo d'occhio, e il sistema di eye-tracking è compatibile anche con oltre 45 giochi come Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided e Watch Dogs 2.

Sotto la cover in alluminio troviamo inoltre fino a 16 GB di memoria DDR4, espandibili a 32 GB utilizzando due moduli soDIMM, un'unità SSD NVMe PCIe o SATA, e un HDD che consente fino a 2 TB di capacità aggiuntiva. Per favorire il ricircolo dell'aria all'interno dello chassis è stata incorporata una ventola metallica Acer AeroBlade, mentre la tecnologia Coolboost permette agli utenti di controllare il sistema di dissipazione anche in modalità manuale.

Nel notebook c'è anche un'interessante soluzione per rimuovere l'accumulo di polvere che si forma inevitabilmente nel tempo utilizzando due ventole ad alta velocità con rotazione in senso inverso. Ampia connettività viene garantita da una porta USB Type-C con Thunderbolt 3 e il supporto per una doppia uscita video simultanea 4K, due porte USB 3.0 (una in grado di ricaricare i dispositivi anche a PC spento), due porte USB 2.0 e connessione HDMI.

Aspire V Nitro Black Edition si connette in Wi-Fi attraverso la tecnologia 2x2 802.11ac MU-MIMO, mentre è disponibile una porta Gigabit Ethernet per la connessione a una rete cablata. Il display è da 15,6" e opzionalmente viene offerto anche in versione Ultra HD 4K. Per esaltare le caratteristiche dello schermo, Acer ha integrato il sistema Color Intelligence, che regola dinamicamente le impostazioni ottimizzando in tempo reale colori, luminosità e saturazione. Il portatile comprende infine quattro altoparlanti con tecnologie Dolby Audio Premium e Acer Truearmony Plus.

Acer Aspire V 15 Nitro e Aspire V 17 Nitro Black Edition saranno disponibili da febbraio a partire da 1299 €.