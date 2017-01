A 13 euro su Amazon un kit di cacciaviti da 54 punte per riparare PC e smartphone, anche con braccio flessibile!

Quando servono, manca sempre qualcosa. Una vite a 5 solchi o di forma anomala e stop, non si riesce più a procedere nella riparazione o nello smontaggio di un dispositivo elettronico e non solo. Ecco perché è molto interessante questo kit con 54 punte che vi proponiamo oggi: davvero difficile che qui non vi sia quello che state cercando, o che vi assicuri in futuro di avere lo strumento giusto a portata di mano.

Non solo: nel kit è compreso anche un utile braccio flessibile che permette di raggiungere viti altrimenti molto difficoltose da svitare o riavvitare, andando a completare il set con un accessorio molto utile. L'offerta è veramente interessante, poco meno di 13 Euro. Meglio affrettarsi, perché le scorte sono limitate!