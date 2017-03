Windows Vista ha un altro mese di vita: ad aprile il termine del supporto

Windows Vista non è stato il sistema operativo migliore di Microsoft ed ha incontrato numerose critiche durante il suo ciclo di vita. Troppo avanti per il suo tempo? Troppi errori fatti prima del suo debutto? Le opinioni in merito sono parecchie, ma adesso la questione è conclusa dal momento che Windows Vista è prossimo alla morte: a partire dall'11 aprile 2017 infatti Microsoft cesserà il supporto ad uno dei sistemi operativi considerati peggiori della lunga storia della compagnia.

"Vista non era un grande prodotto, ed inoltre abbiamo lavorato per cinque o sei anni su di esso. Dopo averlo presentato avevamo bisogno di sistemarlo", sono state queste le parole di Steve Ballmer dopo qualche anno e il fix di cui parlava non era altro che Windows 7. Per fortuna a differenza di altre versioni del sistema operativo di Redmond Windows Vista è stato abbandonato da moltissimi utenti e adesso gode di quote di mercato irrisorie rispetto alle release più moderne.

Gli utenti che utilizzano la vecchia versione dovrebbero considerare il passaggio ad un sistema operativo più recente dal momento che un SO non supportato può comportare notevoli problemi nella sicurezza. Con il termine del supporto infatti Microsoft non rilascerà più alcun tipo di patch, nemmeno quelle che andrebbero a correggere i bug e le vulnerabilità critiche. Insomma, Microsoft se ne laverà le mani, com'è giusto che sia con un SO ormai obsoleto e così poco diffuso.

Nel suo addio Microsoft mette le cose in chiaro, sottolineando ovviamente che la soluzione migliore al trapasso di Vista è aggiornare Windows 10. Ma non tutti i sistemi che un tempo venivano venduti con Vista sono oggi pienamente compatibili con la più moderna release del SO di Redmond, e questo è un aspetto che Microsoft tiene a evidenziare. In realtà dipende tutto dal concetto di "esecuzione" e dai compromessi a cui si vuole giungere sul fronte delle performance.

Un qualsiasi sistema con 1 o 2GB di RAM e una GPU DirectX 9 può essere in grado di lanciare Windows 10 senza troppi problemi, poi è ovvio che più si va avanti con le specifiche tecniche e migliore sarà l'esperienza d'uso. Microsoft vuole comunque spingere anche sulla vendita dell'hardware: "Pochi dei computer più vecchi sono in grado di eseguire Windows 10", si legge nell'annuncio, in cui viene consigliata la lettura dei requisiti minimi del SO più moderno.

Un annuncio che sembra il funerale di Windows Vista, un sistema operativo di cui molti probabilmente non sentiranno la mancanza. A gennaio veniva celebrato il suo 10mo anniversario e all'occorrenza scrivevamo che Vista è stato indispensabile per il futuro del sistema operativo e per la realizzazione di Windows 7, uno dei sistemi operativi più apprezzati di sempre fra quelli sviluppati da Microsoft. E forse proprio per questo vale la pena ricordarlo ancora.