Windows 10 v1507 si avvicina alla fine del supporto: meglio aggiornare

L'avviso è per chi sta ancora utilizzando la versione originale di Windows 10, ovvero la 1507, che arriverà alla fine del supporto il prossimo 9 maggio. Questo per il fatto che Windows 10 viene progettato sin dagli albori come "Windows as a service", con uno o più aggiornamenti maggiori annuali che non toccano il nome, ma di fatto introducono diverse migliorie nella stabilità e nella sicurezza. In passato Windows veniva aggiornato con cadenze meno regolari, ma le nuove release venivano contrassegnate in maniera più netta con un cambiamento di nome (XP, 7, Vista).

Il termine del supporto per Windows 10 v. 1507 era previsto per lo scorso 26 marzo 2017, ma Microsoft ha concesso una sorta di proroga agli utenti che non vogliono (o non possono, per via di compatibilità con il parco software utilizzato) aggiornare alle più recenti release. Il ritardo potrebbe essere pensato per consentire ai "ritardatari" di aggiornare rapidamente al nuovo Creators Update, invogliandoli a passare direttamente all'aggiornamento rilasciato al pubblico solo qualche giorno fa. Il risultato è comunque che Windows 10 v 1507 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza.

La compagnia spiega:

"Dal rilascio iniziale di Windows 10 nel luglio del 2015 Microsoft ha rilasciato due feature update aggiuntivi che si fondano l'uno sopra l'altro, consegnando le feature più recenti e una maggiore sicurezza. Windows 10 è stato progettato come un servizio, e questi feature update sono richiesti alcune volte l'anno. Per molti clienti, sia i quality che i feature update sono consegnati automaticamente in base alle impostazioni scelte su Windows Update. Secondo le nostre regole i dispositivi devono installare l'ultimo feature update all'interno di un periodo di grazia di 60 giorni dalla fine del supporto per poter ricevere gli update mensili con i pacchetti di sicurezza e altri update di qualità. Stiamo estendendo questo periodo di grazia per la versione 1507 oltre il periodo dei 60 giorni, che comunque sta per esaurirsi".

Il termine vale per quasi tutte le versioni di Windows 10, che elenchiamo: Windows 10 Home, Pro, Education ed Enterprise. Sembrano escluse le versioni Enterprise 2015 LTSB e IoT Enterprise 2015 LTSB, comunque abbastanza di nicchia. Naturalmente precisiamo - se ce ne fosse il bisogno - che dal prossimo 9 maggio inizierà a diventare rischioso utilizzare la versione originale di Windows 10, e sarà consigliato installare uno fra Anniversary o Creators Update se vogliamo continuare a mantenere al sicuro il nostro sistema. Microsoft consiglia di visitare il sito Software Download ufficiale e selezionare Aggiorna ora per aggiornare manualmente all'ultima versione.

"Se continui ad utilizzare Windows 10 v. 1507 il tuo computer continuerà a funzionare, ma siccome non continuerai a ricevere alcun aggiornamento di sicurezza o altri aggiornamenti di qualità, potrebbe diventare vulnerabile a rischi di sicurezza e virus. Microsoft offre supporto complementare per assicurare che il tuo dispositivo abbia gli ultimi aggiornamenti e richiede che il tuo dispositivo sia aggiornato prima di assisterti con altri problemi di supporto tecnico".

Per i meno esperti consigliamo la lettura di questa pagina ufficiale del sito Microsoft, in cui viene spiegato nel dettaglio il concetto di Windows as a service e i motivi che spingono la compagnia a mantenere il pugno duro relativamente a certe scelte. I professionisti possono invece contattare il team di supporto di Microsoft o dare un'occhiata al blog specifico della compagnia.