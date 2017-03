Windows 10, una nuova versione dello sfondo 'Hero' spunta sulle ultime Insider

Sembra proprio che Microsoft voglia introdurre una nuova versione dello sfondo "Hero" per il suo ultimo sistema operativo. L'attuale versione che conosciamo tutti è stata introdotta per la prima volta nel mese di giugno 2015, ad alcune settimane di distanza dal rilascio ufficiale del sistema operativo. All'epoca la società aveva orgogliosamente mostrato il modo in cui era stata ottenuta l'immagine, ovvero usando un modello fisico con fumo ed effetti laser reali.



Passa il mouse sull'immagine per confrontare lo sfondo con quello attuale

Il nuovo wallpaper si basa sul vecchio modello, che viene ulteriormente stilizzato abbandonando ogni elemento di distrazione. È stato avvistato originariamente da Windows Central su Windows 10 Cloud build 15046 e si pensa che possa essere un modello dello sfondo specifico per la versione ridotta del sistema operativo. La natura semplificata del wallpaper dovrebbe rappresentare un'allegoria della SKU di Windows, Cloud per l'appunto, più leggera fra quelle per desktop.

Windows 10 Cloud potrebbe essere una nuova versione rivista e corretta nell'approccio rispetto a Windows RT. Sarà installato probabilmente su sistemi dal prezzo molto basso e potrà lanciare solo le app universali presenti su Windows Store e quelle portate sul negozio virtuale attraverso Project Centennial. Per sbloccarne tutto il potenziale l'utente sarà chiamato ad acquistare una SKU più avanzata, caratteristica che ha fatto andare su tutte le furie Tim Sweeney.

Sarà da vedere se lo sfondo sarà integrato solo sul SO in versione Cloud, dal momento che quelle disponibili ad oggi sono solamente mere speculazioni sull'argomento. Tuttavia non è difficile utilizzare qualsiasi immagine come sfondo su Windows 10, e chi vuole affrettare i tempi può già scaricare il wallpaper attraverso questo link MEGA. All'interno della pagina si trovano le immagini dalla risoluzione 1024x768 fino alla 4K (3840x2160), anche in formato portrait.