Windows 10 S non permette di cambiare il browser predefinito

Nel corso della giornata di martedì è stato annunciato Windows 10 S, una versione alleggerita del sistema operativo di Microsoft contenente un unico limite: le app possono essere installate solo attraverso Windows Store. In realtà, stando a quanto anticipano alcune informazioni trapelate nella pagina delle FAQ - e riportate dal sito LaptopMag - il nuovo sistema operativo avrà anche altre restrizioni non annunciate in fase di presentazione.

Come sulla versione standard di Windows 10 il browser predefinito della nuova SKU sarà Microsoft Edge, tuttavia né su Edge, né su Internet Explorer sarà possibile cambiare il motore di ricerca predefinito. Questo significa che tutte le ricerche effettuate sui due browser preinstallati verranno realizzate con Bing, e non sarà previsto nessun metodo per passare ai motori più diffusi della concorrenza, come ad esempio Google, la scelta attualmente più diffusa per la stragrande maggioranza di utenti.

Nella pagina delle FAQ si nota inoltre che, anche se è possibile installare browser diversi da quelli nativi, sarà sempre Microsoft Edge ad essere la scelta predefinita all'interno del SO. Quindi se l'utente cercherà di aprire un file .HTML all'interno del nuovo sistema operativo, questo verrà aperto in ogni caso con Microsoft Edge e non ci sarà modo di modificare questa opzione. Lo stesso accadrà quando si cliccherà su un URL all'interno di una e-mail, app di messaggistica, o qualsiasi altra app fra quelle installate sul sistema.

Le ragioni ufficiali di Microsoft dietro questa scelta sono "sicurezza e semplicità", visto che Windows 10 S viene principalmente progettato per le scuole e per gli ambiti educativi. Il modo più semplice per offrire questa caratteristica è, secondo Microsoft, garantire funzionalità che possano essere direttamente controllate dalla compagnia, ottenendo di riflesso anche vantaggi. Dal punto di vista del consumatore, tuttavia, queste novità potrebbero essere viste come una riduzione nella versatilità storica di Windows, e della versione standard di Windows 10.