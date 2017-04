Windows 10 RS3, consumo energetico inferiore grazie al Power Throttling

Windows 10 Creators Update è attualmente in fase di roll-out e può essere scaricato anche manualmente, tuttavia lo sviluppo del sistema operativo non si è fermato un attimo. La società ha già rilasciato le prime build beta facenti parte del Redstone 3 sul canale veloce, contenenti alcune delle novità che verranno introdotte con l'update di fine anno. Microsoft deve annunciare ancora le prime novità, infatti queste build contengono solamente cambiamenti nella struttura del SO.

Fra queste troviamo una modalità che Microsoft chiama Power Throttling, che viene progettata per gestire "le attività in background in modo efficiente sul piano dei consumi". L'obiettivo è quello di migliorare l'autonomia in maniera significativa andando a coinvolgere le applicazioni o i servizi che si trovano in background. Il funzionamento potrebbe essere paragonabile a quello della nuova Game Mode di Creators Update, che tuttavia funziona solamente con i videogiochi.

Bill Karagounis, Director of Program Management, Windows Insider Program & OS Fundamentals, ha spiegato sommariamente il suo funzionamento:

"Per offrire grandi performance alle app che stai utilizzando in maniera attiva abbiamo progettato un sistema di rilevamento avanzato su Windows che consente di rallentare le attività in background. Il sistema identifica i compiti più importanti in un determinato momento per l'utente (le app in primo piano, quelle che riproducono la musica, come altre categorie di attività importanti che vengono dedotte dalle richieste delle app in esecuzione e le app con cui interagisce l'utente)."

Secondo le sue parole la feature dovrebbe offrire un risparmio energetico di circa l'11% nel consumo della CPU nelle situazioni di massima congestione. La feature non è al momento disponibile su tutti i sistemi e richiede la presenza di CPU dotate di tecnologia Intel Speed Shift, presente sui processori Core di sesta generazione. Nei prossimi mesi Microsoft cercherà tuttavia di espandere la compatibilità dell'opzione Power Throttling anche su altri processori.