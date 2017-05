Windows 10, raggiunto il traguardo dei 500 milioni di utenti al mese

Dopo 24 ore dal suo debutto Windows 10 era installato su 14 milioni di dispositivi. Da allora Microsoft ha offerto aggiornamenti regolari sulla diffusione del sistema operativo, ma dallo scorso settembre tutto tace. Il 26 settembre 2016, nello specifico, Microsoft annunciava che Windows 10 era in esecuzione su 400 milioni di dispositivi, e a distanza di poco meno di 8 mesi la compagnia di Redmond torna a farsi sentire, annunciando un nuovo traguardo.

Il silenzio di Microsoft di questi mesi è stato per molti sospetto, soprattutto dopo che la compagnia ha candidamente ammesso che non sarebbe riuscita a raggiungere l'ambizioso traguardo prefissato dai vertici: 1 miliardo di installazioni di Windows 10 entro 3 anni dal lancio commerciale. L'ultimo sistema operativo di Microsoft è comunque fra quelli di maggior successo della storia del settore informatico, e ad oggi conta oltre 500 milioni di utenti attivi al mese.

Fra questi non solo utenti PC, che comunque rappresentano un'evidente maggioranza nella ripartizione dei vari device compatibili, ma ci sono anche smartphone, console da gioco, dispositivi IoT, wearable. Microsoft sta cercando di ridurre il gap fra PC e altre piattaforme, e il nuovo Windows 10 S (che può installare app solo dallo Store ufficiale) è una delle strategie rivolte a portare a termine questo particolare obiettivo spingendo gli sviluppatori a creare app universali.

La crescita nell'adozione di Windows 10 è decisamente meno rapida rispetto alle fasi di lancio: nel primo mese venivano installati in media oltre 2 milioni di copie del sistema operativo al giorno, cifra ridimensionata parecchio un anno più tardi (circa 900 mila al giorno). In base agli ultimi dati rilasciati si può stimare facilmente che in media vengono installate 448 mila copie di Windows 10 (o attivate da PC che lo adottano nativamente), un numero comunque ancora positivo.

Positivo perché Windows 10 non è più proposto gratuitamente agli utenti delle passate versioni del sistema operativo, come invece avveniva l'anno scorso, e anche perché man mano che cresce il bacino d'utenza diventa sempre più difficile crescere. Windows 10 è riuscito ad arrivare su 300 milioni di dispositivi in 9 mesi, aggiungendo 50 milioni di dispositivi a quella cifra in altri due mesi. Da allora se ne sono aggiunti altri 150 milioni, con il SO che continua ancora a crescere.