Windows 10: la nuova build compromette il supporto multi-monitor

L'aggiornamento cumulativo 14393.693 di Windows 10 identificato con il codice KB3213986 ha iniziato a circolare nelle ultime ore, come abbiamo già visto qui. Si tratta del primo aggiornamento rilasciato da Microsoft nel 2017 e introduce diversi miglioramenti come maggiore affidabilità nella riproduzione con Groove Musica in background, così come nella riproduzione dei video e nella gestione del desktop remoto, oltre che nella compatibilità con certi dispositivi di input e per la risoluzione di altri problemi di minore entità.

Ma, come riconosciuto anche a livello ufficiale dalla stessa Microsoft, introduce delle problematiche nel supporto multi-monitor, che si palesano in particolar modo con specifici titoli. "Gli utenti possono sperimentare ritardi o la visualizzazione errata delle schermate di gioco durante l'esecuzione di applicazioni con rendering 3D sui sistemi con più di un monitor", scrive infatti la stessa Microsoft nella pagina del supporto all'aggiornamento KB.

Sono disponibili dei workaround in attesa dell'aggiornamento ufficiale: si può iniziare la sessione di gioco in modalità finestra o con uno solo monitor connesso. Microsoft non consente più all'utente di selezionare quali aggiornamenti installare e quali no: se in passato, dunque, sarebbe bastato non scaricare e installare l'aggiornamento cumulativo, adesso non è più possibile.

Ciò che si può fare è disinstallare l'update difettoso e "flaggarlo" come incompatibile con il proprio sistema, in modo da permettere al sistema di identificare l'aggiornamento come dannoso e non tentare ulteriormente l'installazione.