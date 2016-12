Windows 10, ISO della build IP 14986 disponibili: link per il download

Microsoft ha rilasciato nelle scorse ore le ISO ufficiali dell'ultima versione di Windows 10 (14986) disponibile nel Canale Veloce del programma Insider. Si tratta dell'ultima build dell'anno, per via delle pause natalizie, e le ISO consentiranno una semplice installazione a tutti coloro che hanno avuto problemi con le procedure canoniche via Windows Update.

I file ISO sono disponibili al download nella pagina Windows Insider e portano con sé tutte le novità della build pubblicata nei canali tradizionali. Windows 10 IP build 14986 porta con sé parecchie nuove feature, fra cui nuovi comandi vocali per Cortana e nuove funzionalità per parecchi software nativi, fra cui la Game Bar, Windows Ink, l'Assistente vocale, Windows Defender, e molto altro. Ci sono migliorie anche per il riconoscimento della scrittura a mano in lingua cinese.

La novità più eclatante rimane comunque l'introduzione della Unified Update Platform (UUP), che dovrebbe consegnare un'esperienza più rapida ed efficace per gli aggiornamenti a nuove major release. La nuova build corregge inoltre bug e problemi noti delle precedenti, anche se la lista delle "known issues" non è ancora stata azzerata. Sebbene sia una versione particolarmente stabile è comunque sconsigliato l'uso di una versione beta su base giornaliera.

Le novità (che potete trovare approfondite a questo indirizzo, in lingua italiana) saranno introdotte nelle build stabili entro il mese di marzo, periodo in cui è atteso il rilascio di Windows 10 Creators Update.