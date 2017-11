Windows 10 IP build 17035: arrivano le tab silenziabili su Microsoft Edge

Una delle più grandi carenze di Microsoft Edge rispetto a Chrome e Firefox è l'assenza delle tab silenziabili. Sui browser della concorrenza è possibile interagire con le singole tab e scegliere quelle che non devono riprodurre alcun effetto sonoro, possibilità purtroppo attualmente interdetta agli utenti del nuovo browser moderno di Microsoft. L'assenza del mute per le singole tab durerà però solamente qualche mese, visto che l'opzione è una delle novità principali della nuova Windows 10 Insider Preview Build 17035 che Microsoft ha rilasciato nel canale Veloce.

Sulla nuova versione del browser presente sul SO è possibile infatti cliccare sull'icona che rappresenta la riproduzione audio della singola tab in modo da imporre il mute, mentre interagendo ancora una volta con il tasto è possibile attivare nuovamente l'audio. La funzionalità è impostabile anche attraverso il menu contestuale che compare premendo con il tasto destro su ogni singola tab che riproduce audio. Il browser consente adesso anche di salvare i libri gratuiti in formato EPUB, novità correlata alla possibilità di leggere gli e-book introdotta di recente.

La build 17035 implementa anche la funzione Near Share per inviare rapidamente documenti e file ai computer che si trovano nelle vicinanze attraverso la connettività Bluetooth: entrambi i computer devono disporre del supporto alla tecnologia e devono avere la build 17035 installata per sfruttare la possibilità, che può essere attivata attraverso una nuova voce presente nell'Action Center. Una volta attivata su entrambi i sistemi, sarà possibile condividere ogni file (anche attraverso Esplora risorse) premendo sul tasto per la condivisione.

Nella nuova build ci sono anche miglioramenti nelle impostazioni e nella tastiera touch on-screen, che adesso presenta uno sfondo semi-trasparente con il nuovo materiale acrilico tipico del Fluent Design System introdotto con il Fall Creators Update. Non mancano miglioramenti nel pannello per la scrittura a mano, nel riconoscimento delle parole scritte e nel Japanese Input Method Editor (IME). In questa pagina la società ha segnalato tutte le novità presenti nel nuovo aggiornamento, insieme alle correzioni di bug e alla lista dei problemi noti e non ancora risolti.