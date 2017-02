Windows 10 introduce la modalità picture-in-picture come su iOS

Microsoft ha da poco rilasciato una nuova build di Windows 10, esattamente la 15031, che porta con sè numerosi accorgimenti e che in qualche modo permette di scoprire una novità interessante che aiuterà gli utenti a sfruttare al massimo il sistema operativo di Microsoft durante la visione di un filmato. Sì perché Windows 10 Creators Update porterà anche la cosiddetta modalità "Compact Overlay" che altro non è che la ormai famosa e comoda "picture-in-picture" introdotta con iOS 10 nei dispositivi di Apple.

Quello che permetterà di fare questa nuova modalità sarà di visionare un determinato filmato in un piccolo riquadro completamente "movibile" dall'utente in tutta la superficie operativa del dispositivo dando la possibilità di continuare a navigare su web o a rispondere ai messaggi o alla posta elettronica. Avevamo visto questa modalità in iOS 10 con Apple che aveva deciso di integrarla sui propri iPad con un buon riscontro da parte degli utenti. Non solo visto che Samsung era stata sostanzialmente la prima ad adottarla nei propri Galaxy Note prima e Galaxy S poi.

In questo caso per Microsoft ci si propone di realizzare concettualmente la stessa medesima cosa con la possibilità da parte degli sviluppatori di inserirla nel codice delle proprie applicazioni e dunque permettere di utilizzarla in qualsiasi occasione. Al momento si sa che il "PiP" potrà essere usato con applicazione quali Skype e Film e TV che dunque daranno la possibilità agli utenti di ridimensionare automaticamente la finestra del filmato che rimanendo sempre in primo piano potrà comunque permettere l'uso di tutti gli altri programmi.

Insomma piccoli passi in avanti in queste ultime build di Windows 10 Creators Update che comunque permettono di capire come Microsoft stia lavorando assiduamente per migliorare il proprio sistema operativo permettendo agli utenti di utilizzarlo a 360 gradi senza pregiudizi di alcun tipo. Oltretutto la Compact Overlay non è l'unica novità inserita nell'ultima build vista la presenza anche del Dynamic Lock, per bloccare automaticamente il PC Windows 10 quando si è lontani fisicamente da esso, la nuova icona di condivisione ed un miglior supporto alla Game Bar. Ne abbiamo parlato meglio in questa notizia.