Windows 10 Insider build 15025 per PC: ISO disponibili al download

Lo scorso mercoledì Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider build 15025 nel canale veloce del programma beta ufficiale del sistema operativo, ma con un piccolo compromesso. A disposizione degli utenti, o per meglio dire dei beta tester, c'era solo la versione a 64-bit, mentre quella a 32-bit è stata temporaneamente dimenticata per via di un bug presente che non ne ha permesso la pubblicazione. La scorsa settimana Microsoft prometteva che la variante a 32-bit sarebbe arrivata a breve con la pubblicazione delle ISO della build 15205 per tutte le versioni. E così è stato.

Nel corso del week-end infatti sono state pubblicate le ISO di Windows 10 Insider build 15025, sia a 32-bit che a 64-bit, che possono essere scaricate dal sito ufficiale a questo indirizzo. Le novità sono le stesse che abbiamo riportato in questa pagina, e integrano le tante nuove feature e ottimizzazioni che saranno rese disponibili al pubblico il prossimo aprile con il Creators Update. Se volete un assaggio di quello che sarà il nuovo "feature update" di Windows 10 non dovete fare altro, pertanto, che iscrivervi al sito ufficiale come utente Insider, scaricare l'ISO e installarla.

Come ogni versione beta ne sconsigliamo l'uso su base quotidiana visto che potrebbero esserci problemi di sicurezza o programmi non ancora compatibili, anche se il numero di problemi sta progressivamente diminuendo con le ultime build. Manca infatti poco al rilascio di Windows 10 Creators Update, e possiamo prevedere che la versione release candidate, ovvero la versione che potrebbe divenire quella finale, verrà rilasciata con molte probabilità entro la fine del mese di marzo. Qui trovate un approfondimento sulle funzionalità principali di Creators Update.

Di seguito riportiamo le novità principali di Windows 10 Insider Preview build 15025, così come segnalate la settimana scorsa: