Windows 10, in scadenza l'offerta gratuita per gli utenti che usano l'assistive technology

È in scadenza l'offerta gratuita di Windows 10 per gli utenti che hanno bisogno di sistemi assistenziali per l'uso del PC. All'interno del sito ufficiale in lingua inglese leggiamo infatti che "l'offerta per l'aggiornamento scadrà il 31 dicembre 2017", laddove in precedenza veniva riportato che non era stato ancora dichiarato un termine. A partire da gennaio 2018, quindi, non ci sarà più alcun modo per aggiornare gratuitamente i vecchi sistemi a Windows 10.

La pagina italiana da cui lanciare l'aggiornamento non riporta ancora le novità, ma riteniamo che sia solo questione di tempo. Qui si leggono le finalità della promozione da parte di Microsoft per il suo più recente sistema operativo: "Se usi strumenti di assistive technology, potrai usufruire dell'aggiornamento gratuito a Windows 10, in quanto Microsoft continua a impegnarsi per migliorare l'esperienza Windows 10 per tutti coloro che usano questo tipo di tecnologia".

Windows 10 è stato lanciato a fine luglio del 2015 e, per la prima volta nella storia del sistema operativo, è stato proposto gratuitamente per un anno dal suo debutto. L'offerta era valida esclusivamente per gli utenti con una licenza valida di Windows 7 e Windows 8.1 che avessero effettuato la richiesta di update entro il 29 luglio 2016. Parallelamente la società ha concesso agli utenti facenti uso dell'assistive technology di installarlo gratuitamente sul proprio sistema.

La procedura può essere iniziata da questo indirizzo, ma solo fino al 31 dicembre 2017. Windows 10 è "l'ultimo sistema operativo di Microsoft", ma questo non vuol dire che non viene più aggiornato dalla compagnia. Nelle scorse settimane è stato rilasciato il nuovo Fall Creators Update, che introduce alcune novità, ottimizzazioni e un nuovo linguaggio stilistico, insieme ad una Game Mode per i videogiocatori e alla feature Files-on-Demand su OneDrive.