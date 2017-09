Windows 10 in crescita ai danni di 7: ecco gli ultimi dati aggiornati

Lo scorso mese Windows 10 è cresciuto di quasi un punto percentuale secondo i dati di NetMarketShare e, considerato l'andamento del mercato degli ultimi periodi, questa è un'ottima notizia per Microsoft. E ad alimentare ancora una volta i sorrisi dei vertici della società ci sono gli ultimi dati sulle quote di mercato del settore: l'ultima versione di Windows è ancora una volta in crescita, fattore che determina una tendenza positiva dopo le incertezze dei mesi passati.



Dati NetMarketShare

Del resto è inevitabile che Windows 10 conquisti la prima posizione del mercato, con il sorpasso che però sembra ancora lontano. La tendenza positiva dell'ultimo SO di Redmond è certamente una buona notizia, ma c'è da dire che la debacle registrata da Windows 10 Mobile ha influenzato in negativo i piani del colosso. Secondo gli ultimi dati di NetMarketShare Windows 10 ha il 27,99% delle quote di mercato, ma è ancora Windows 7 a ruggire dall'alto del suo 48,43%.

Sebbene siano dati stimati, e non reali, i nuovi numeri confermano il trend che abbiamo visto negli ultimissimi mesi con la timida crescita dell'ultima versione del sistema operativo di Microsoft. L'uso di Windows 8.1 è sceso al 6,07% rispetto al 6,48% del periodo precedente, ed è in declino anche Windows XP che vanta anch'esso il 6,07% del mercato. Il calo della vecchissima versione del sistema operativo è però più lento, quindi con i prossimi dati potremmo assistere ad un sorpasso.

macOS 10.12 si mostra stabile con poco più del 3,50% delle quote, mentre c'è stata una discreta crescita per quanto riguarda la categoria contrassegnata come "Altro", che include gli altri SO Apple e le diverse distribuzioni Linux. In questo caso il valore è crescito dal 7,37% dello scorso mese fino a raggiungere il 7,84%. Le tendenze registrate da NetMarketShare sono le stesse di quelle riportate da StatCounter, in cui si legge che Windows occupa l'83,53% dell'intero mercato dei SO.

I numeri di StatCounter sono un po' diversi, con la società che ha offerto la stima della distribuzione delle varie versioni di Windows non includendo i sistemi operativi concorrenti: rimanendo nell'ecosistema Microsoft le quote di Windows 7 sono del 45,09%, quelle di Windows 10 del 37,87%. Questo si traduce in una quota complessiva del 37,66% per Windows 7 e del 31,63% per Windows 10, laddove Windows 8 e 8.1 hanno il 9,71% del mercato e Windows XP il 3,74%.



Dati StatCounter

Ricordiamo che i dati vengono raccolti in base alle visualizzazioni dei siti web partner e dai sistemi di tracking usati nei vari servizi dalle due società, quindi il quadro reale potrebbe essere leggermente diverso da quello descritto.