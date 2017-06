Windows 10, in arrivo la tab per monitorare l'uso della GPU in tempo reale

Microsoft continua a rivolgersi anche ai gamer anche con Windows 10 Fall Creators Update, l'aggiornamento previsto entro la fine dell'anno. Una nuova funzionalità rivolta agli appassionati di videogiochi (ma ovviamente non solo) è stata avvistata dagli Insider che hanno provato in anteprima la Build 16226. In quest'ultima versione è stato aggiornato il Task Manager (Gestione attività, in italiano), che adesso introduce una nuova voce GPU nella tab "Performance".

Solitamente in questa tab l'utente può monitorare l'uso in tempo reale delle varie componenti hardware, fra cui CPU (percentuale d'uso e suddivisione dei task fra i vari core), memoria, dischi, adattatori di rete Wi-Fi e cablata. Con la nuova versione del Task Manager è stata inserita la nuova voce relativa alla GPU (o alle GPU in presenza di un sistema che ne adotta più di una). Nella schermata apposita l'utente potrà analizzare diverse cose.

Oltre al carico di lavoro svolto da ogni GPU installata sul sistema è possibile ad esempio verificare il carico relativo all'accelerazione hardware per i video (encoding e decoding), l'uso della memoria dedicata e di quella condivisa con il sistema, e altre informazioni relative ai driver installati e alla loro data di rilascio. La funzione è ancora allo stato embrionale e in fase di sviluppo, con Microsoft che avvisa di potenziali rallentamenti, bug o crash di sistema durante il suo uso.

Windows 10 Build 16226 introduce anche altre nuove funzionalità e aggiornamenti: ad esempio su Microsoft Edge c'è un controllo più capillare per la chiusura delle tab, e sono state semplificate le procedure per l'importazione di cookie e impostazioni da altri browser. C'è una migliore integrazione di Cortana con i libri EPUB e una migliore esperienza d'uso con i Preferiti. Microsoft ha inoltre aggiunto il supporto dell'ultimo aggiornamento di Unicode e le nuove emoji.

La compagnia ha compiuto alcuni aggiornamenti sulla funzionalità Files-On-Demand di OneDrive, ed effettuato numerosi cambiamenti lungo grossa parte del sistema operativo. Maggiori dettagli a questo indirizzo, sul sito ufficiale Microsoft.