Windows 10, in arrivo la possibilità di provare le app senza installarle

Negli scorsi giorni Microsoft ha annunciato che porterà il supporto dei Playable Ads su Windows 10, una funzionalità che consentirà di vedere il funzionamento di un'app in anteprima senza avere la necessità di scaricarla nella sua interezza o installarla dallo Store. L'anteprima del programma è stata lanciata la scorsa settimana su Windows Dev Center e sarà disponibile agli utenti non appena gli inserzionisti ne sfrutteranno le potenzialità.

Attraverso i Playable Ads sarà possibile provare un gioco o un'app per tre minuti come se fosse installata nativamente sul dispositivo. Un approccio molto simile a quello di Google con le Android Instant App, mostrate lo scorso anno al Google I/O e lanciate pubblicamente lo scorso gennaio. L'idea è assolutamente interessante sia per gli inserzionisti che per gli utenti finali dato che offre indiscutibili vantaggi da ambo le parti.

Da una parte l'inserzionista può sponsorizzare il proprio prodotto in una maniera senza dubbio più appetibile per l'utente, dall'altra parte lo stesso utente può verificare la qualità di un'app dello store prima di acquistarla. In più l'implementazione del Playable Ads è estremamente semplice, visto che sono necessari pochi click per impostarlo e lanciarlo. Attualmente la funzione è in anteprima limitata quindi potrebbe passare del tempo prima di vederla funzionante al pubblico.

Microsoft non ha ancora annunciato i piani per il rilascio finale, o quando sarà disponibile per un pubblico più ampio rispetto ad oggi. È chiaro che la compagnia non ha ancora gettato la spugna sul discorso applicazioni per il proprio Windows Store, che non riesce a generare gli stessi numeri delle controparti mobile della concorrenza. Nei prossimi mesi vedremo quindi nuovi strumenti per la promozione delle app, e la possibilità di provarle senza occupare spazio sul disco.