Windows 10, il Fluent Design arriva per tutti anche su Mail e Calendar: ecco le foto

Una delle caratteristiche fondamentali di Windows 10 Fall Creators Update è il Fluent Design System, il nuovo percorso stilistico che si fonda su diverse caratteristiche grafiche. Utilizza soprattutto un nuovo "materiale" per le trasparenze, una texture per renderle più materiali, e in futuro utilizzerà vari sistemi per offrire una sorta di tridimensionalità fra i vari elementi sfruttando la parallasse. Il Fluent Design, tuttavia, non è presente su tutte le app native.

Sebbene Microsoft voglia espandere lo stile anche sulle app di terze parti, non tutte quelle proposte dalla compagnia ne fanno uso. Fino ad oggi neanche Mail e Calendar lo sfruttavano, ma un nuovo aggiornamento in roll-out su tutti i dispositivi ha abilitato il nuovo stile anche sulle due app. Lo stile era stato mostrato in anteprima da Zac Bowden nelle scorse settimane, con il giornalista di Windows Central che era riuscito a mettere le mani sulle versioni beta dei software.

Le beta di Posta e Calendario sono state infatti rilasciate nelle ultime settimane di ottobre all'interno del canale Skip Ahead per alcuni utenti Windows Insider, ma allora si pensava che le due app sarebbero state rilasciate non prima del 2018. In realtà l'aggiornamento è arrivato molto prima, insieme a tutte le sue novità: fra queste l'ovvio materiale acrilico per le trasparenze, e gli effetti Reveal quando l'utente interagisce con i tasti proposti sulla UI.

Sembra che non ci siano differenze con le versioni mostrate da Bowden la scorsa settimana. Posta e Calendario guadagnano anche lo stile "borderless", con l'interfaccia che occupa tutta la finestra sfruttandone ogni pixel, ed è presente anche il tema scuro che può essere scelto dall'utente mediante le impostazioni. Il nuovo linguaggio stilistico arriverà presto su altre applicazioni native del sistema operativo, anche se a dire il vero avremmo preferito una maggiore coerenza su FCU.

Il Fluent Design è infatti solo abbozzato sul nuovo sistema operativo di Microsoft e, se non bastasse, ad oggi possono essere installate applicazioni con quattro stili differenti: quello tipico delle app Win32, quello di Windows 8 a scorrimento orizzontale, quello delle UWP di Windows 10, e adesso quello con trasparenze in materiale acrilico e altri effetti grafici. E pensare che il Fluent Design System è stato pensato per portare maggiore coerenza sulla piattaforma di Redmond!