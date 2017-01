Windows 10, fine supporto a marzo per la prima release CBB per le aziende

Microsoft ha rilasciato due annunci per i professionisti IT che gestiscono installazioni di Windows 10 e si occupano nella fattispecie dell'aggiornamento e la manutenzione del parco macchine.

La prima novità è il termine del supporto della versione "Current Branch for Business" (CBB) di Windows 10 build 1507, che avverrà nel prossimo mese di marzo. A partire dal 26 marzo la versione non riceverà più aggiornamenti, come si legge su un post del sito Windows for IT Pros. Gli aggiornamenti a cui si fa riferimento non sono solamente i cosiddetti "feature update", ma anche e soprattutto quelli di sicurezza. Non aggiornare ad una release più matura, insomma, comporterà severi rischi nella sicurezza per le aziende che usano ancora Windows 10 originale.

La release CBB è la release di Windows 10 consigliata da Microsoft agli ambienti di lavoro. La prima CBB di Windows 10 (1507) è stata rilasciata il 29 luglio 2015 e sarà supportata ufficialmente per un totale di 18 mesi dal debutto. Ci sarà comunque un "periodo di grazia" di 60 giorni offerto da Microsoft, con il computo dei mesi che slitterà quindi a 20 mesi. Questo aspetto peculiare dello schema di aggiornamenti di Windows 10 era stato annunciato per la prima volta lo scorso mese di novembre. Gli amministratori che seguono lo schema di aggiornamento delle release CBB devono pertanto aggiornare alla build successiva prima del termine del supporto.

Sono due le versioni Windows 10 CBB il cui supporto continuerà anche dopo il mese di aprile: la 1511 e la 1607, che non è altro che l'Anniversary Update.

Microsoft ha inoltre annunciato la disponibilità dei file media per Windows 10 1607 all'interno dei servizi Windows Update for Business e Windows Server Update. I file possono essere scaricati anche attraverso il portale MSDN, mentre chi ha installato l'aggiornamento cumulativo KB3201845 o un aggiornamento successivo è già sulla versione 1607 CBB.