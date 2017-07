Windows 10 Fall Creators Update, rilasciata la prima build Insider 'stabile'

Nel corso del fine settimana Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider build 16237 nel canale veloce, annunciando anche che il secondo e ultimo Bug Bash per il Fall Creators Update verrà lanciato nei prossimi giorni. La compagnia ha infine iniziato ad offrire la build Insider 16232 per Windows 10 nel Canale Lento, la prima dal rilascio della Creators Update RTM avvenuto nel mese di marzo e quindi il primo facente parte dello sviluppo del Fall Creators Update.

Le novità rispetto alla precedente versione presente sul Canale Lento sono parecchie, con gli Insider che vi partecipano che ne saranno totalmente inondati. Nel corso del tempo ci sono stati aggiornamenti cumulativi esclusivi per quel canale, ma la build 16232 rappresenta la prima anteprima direttamente legata al Fall Creators Update. Chi è nel Canale Lento riceverà ad esempio per la prima volta la funzionalità Files On-Demand su OneDrive, che abbiamo trattato qui.

Ci sono miglioramenti anche nelle tastiere on-screen, con supporto diretto alle emoji, e moltissime novità sul piano estetico, come sull'Action Center, il supporto per il nuovo materiale acrilico, novità su Edge e sul supporto nativo agli EPUB, e molto altro. Microsoft ha segnalato comunque che il roll-out di Windows 10 Insider build 16232 per PC sul Canale Lento sarà progressivo, e non istantaneo per tutti, e le ISO non sono ad oggi ancora disponibili.

Windows 10 Fall Creators Update è il secondo major update del sistema operativo per il 2017. Sulla nuova versione, che arriverà ad autunno, sono previste diverse novità anche se alcune - fra quelle annunciate - non verranno implementate se non prima dei primi mesi del 2018. Ci riferiamo nella fattispecie a Timeline e Pick Up Where You Left Off, pensate per consentire agli utenti di continuare un'attività su un dispositivo diverso da quella da cui era stata iniziata.