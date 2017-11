Windows 10 Fall Creators Update: Microsoft descrive le migliorie nelle DirectX 12

Negli scorsi giorni Microsoft ha spiegato nel dettaglio alcune migliorie presenti nelle DirectX 12 su Windows 10 Fall Creators Update. Le novità aiuteranno gli sviluppatori a migliorare l'aspetto grafico dei propri videogiochi senza incidere sulle prestazioni e - soprattutto - ad effettuare in maniera più efficiente il debug del codice, e altre novità più o meno profonde. Con Fall Creators Update Microsoft ha cercato di migliorare le API sulla base delle richieste mosse dagli utenti Insider introducendo alcune feature.

Il rendering grafico funziona sul principio dell'elaborazione in parallelo, sfruttando CPU e GPU (e altre componenti) per portare su schermo oggetti bidimensionali e tridimensionali. I giochi moderni utilizzano sia la CPU che la GPU per offrire l'ambiente di gioco, ma per via delle differenze hardware fra le due componenti non c'è un modo perché possano comunicare in maniera diretta. Gli ordini provenienti dalla CPU verso la GPU devono essere tradotti in istruzioni che la GPU può comprendere ed è qui che intervengono i driver, con le API (come le DirectX) che rappresentano il layer software che si trova fra l'hardware integrato nella CPU e nella GPU.

Le novità principali del Fall Creators Update sono relative principalmente a nuove funzionalità di debugging per gli sviluppatori che consentono - ad esempio - di recuperare gli errori avvenuti sulla GPU (ad esempio quelli che provocano crash) in maniera più semplice rispetto alle precedenti versioni. Quando il problema fa sì che la GPU non è raggiungibile dal sistema, o in quei casi in cui i dati non possono essere più analizzati dal software una volta elaborati dal sistema, non è semplice capire il malfunzionamento che ha provocato il crash.

Gli sviluppatori hanno inoltre accesso più capillare alle risorse del sistema, con un numero superiore di informazioni utili per determinare in maniera più esatta dove è avvenuto l'errore. Infine sono stati introdotti dei "comandi più avanzati per il debugging", con cui lo sviluppatore può sfruttare uno strumento per creare un marker che registra i comandi inviati dalla CPU, fra quelli eseguiti e quelli che sono in elaborazoine. I giocatori possono quindi mandare report più accurati sui problemi presenti all'interno dei videogiochi di riferimento.

Le novità si aggiungono in seno a quelle portate dal Creators Update, come il Depth Bounds Testing e il Programmable MSAA. Si tratta di funzioni che non miglioreranno dall'oggi al domani la veste grafica dei vari titoli presenti sullo Store, ma che aiuteranno gli sviluppatori nel processo di programmazione, con le migliorie che risulteranno più evidenti con i prossimi titoli per PC. La lettura è molto tecnica, e chi volesse approfondirla può fare un salto sul sito ufficiale Microsoft.