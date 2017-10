Windows 10 Fall Creators Update finalizzato: raggiunge la RTM

Microsoft ha appena rilasciato la nuova versione Insider di Windows 10, build 16299.15, sul canale Veloce. Si tratta del canale che contiene le release più instabili del sistema operativo fra quelle rilasciate al pubblico, ma questa volta è un'eccezione. La nuova versione è infatti quella finale, stabilissima, del prossimo major update, la stessa che parecchi utenti Windows riceveranno il 17 ottobre con il rilascio al pubblico di Windows 10 Fall Creators Update.

Windows 10 Fall Creators Update RTM build 16299.15 contiene esclusivamente bug fix rispetto alle precedenti versioni beta del SO, tuttavia non sappiamo al momento cosa corregge perché non è stato rilasciato un changelog ufficiale. Da ora in avanti Microsoft rilascerà solo update incrementali cumulativi del sistema operativo attraverso Windows Update, e nessun altro aggiornamento nella versione della build. Gli stessi update potrebbero essere presenti anche al day one.

Il 17 ottobre infatti gli utenti potrebbero ricevere, oltre al Fall Creators Update, altri piccoli aggiornamenti cumulativi se fosse strettamente necessario e se venissero scoperte falle da tappare prima del rilascio al pubblico. La build appena rilasciata dalla compagnia è l'ultima "preview" che gli Insider riceveranno fino al passaggio al prossimo branch di sviluppo Redstone 4, già in fase di test interno da parte della compagnia e che rappresenta il prossimo step evolutivo del SO.

È doveroso specificare che Microsoft non ha mai indicato la nuova build come RTM, tuttavia ha utilizzato le seguenti parole abbastanza esplicite:

"Abbiamo rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 16299.15 ai Windows Insider nel canale Veloce. Dal momento che ci prepariamo al rilascio di Windows 10 Fall Creators Update in tutto il mondo per il prossimo 17 ottobre, inizieremo a provare a servire questa build con aggiornamenti cumulativi attraverso Windows Update".

Chi volesse ottenere ulteriori ragguagli su Windows 10 Fall Creators Update può approfondire l'argomento a questo indirizzo.