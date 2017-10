Windows 10 Fall Creators Update disponibile al download: ecco come installarlo subito

Windows 10 Fall Creators Update è disponibile per tutti gli utenti dal 17 ottobre, e porta con sé una serie di novità. Si tratta del secondo aggiornamento di rilevante importanza per la piattaforma software di Redmond, anche se non porta novità rivoluzionarie, almeno nell'immediato. L'aggiornamento si fonda principalmente sulla Windows Mixed Reality, a patto di avere un caschetto compatibile con la tecnologia, ma ci sono anche piccole novità sul piano dell'esperienza d'uso, un nuovo percorso stilistico chiamato Fluent Design System, e novità per i gamer.

Windows 10 Fall Creators Update, le novità

Windows Mixed Reality: è questa la novità che dà senso all'intero aggiornamento, l'aggiunta predominante di FCU. Certo, se non avete un caschetto per la realtà virtuale/aumentata compatibile con la piattaforma non ve ne fate molto. Collegando il visore al PC aggiornato sarà possibile accedere alle esperienze previste dalla nuova tecnologia. Mixed Reality Viewer è la nuova app che consente di visionare oggetti in tre dimensioni (anche quelli realizzati con Paint 3D) all'interno del mondo reale, se avete una fotocamera installata sul sistema.

Microsoft ha aggiunto anche barra Contatti che si insedia al fianco della barra degli strumenti e offre la possibilità di accedere rapidamente ai contatti più importanti, inviar loro e-mail, documenti o messaggi in maniera rapida. Ci sono anche novità nell'assistente virtuale Cortana, a cui possono essere impartiti adesso anche comandi di sistema, come per lo spegnimento del computer, il riavvio, l'attivazione o la disattivazione di varie impostazioni. Cortana può essere utilizzata anche nella schermata di blocco con il nuovo Windows 10 Fall Creators Update.

Su Microsoft Edge troviamo invece adesso una nuova modalità Full Screen, attivabile con il tasto F11, la possibilità di prendere note nei libri o di inserire i siti preferiti nella barra delle applicazioni come se fossero app. Non mancano naturalmente gli aggiornamenti per la sicurezza e per contrastare le minacce emergenti degli ultimi periodi: Microsoft parla di protezioni specifiche nei confronti dei ransomware, grazie a Windows Defender Exploit Guard che aiuta a contrastare modifiche non autorizzate nelle applicazioni provenienti da exploit ancora non noti.

La funzionalità Continua su PC si rivolge invece alla produttività e consente di terminare sul PC un lavoro iniziato su un terminale Android o iPhone. Questa novità rappresenta un invito ad utilizzare Microsoft Edge anche su iOS e Android e Microsoft Launcher su dispositivi Android. Sul nuovo aggiornamento c'è anche la funzione Files On-Demand su OneDrive, che consente di risparmiare spazio sul disco con il servizio di cloud storage e avere al tempo stesso tutti i file sempre a disposizione (a patto di avere una connessione ad internet attiva, naturalmente).

Ci sono altre novità, come la funzione Find My Pen, un convertitore di valute nella calcolatrice e un link nella schermata di blocco per il ripristino della password. Non mancano le funzionalità rivolte ai videogiocatori, come l'interessantissima Game Mode che può essere attivata o disattivata dalla Barra dei giochi per ogni singolo titolo eseguito. Nel Task Manager, la finestra di Gestione attività, in italiano, c'è adesso una voce specifica per la GPU che indica il carico di lavoro sulla scheda video in tempo reale, alla stregua di quanto avviene da tempo per la CPU.

Come installare subito Windows 10 Fall Creators Update

Windows 10 Fall Creators Update è già in roll-out, ciò significa che è iniziata la distribuzione progressiva su tutti i sistemi. Non tutti, però, lo riceveranno subito, almeno non automaticamente. Al solito Microsoft dà priorità ai sistemi più moderni, per poi aggiornarli tutti nel giro di alcune settimane o alcuni mesi. Se avete un sistema moderno e siete stati scelti per la prima ondata di aggiornamenti è sufficiente aspettare la procedura automatica, o forzarla attraverso Windows Update: dalle Impostazioni, scegliete Aggiornamento e sicurezza e poi Controlla aggiornamenti.

Se non si è nella prima ondata è tuttavia possibile aggiornare manualmente, con una procedura che la compagnia suggerisce solo agli utenti avanzati ma che in realtà è piuttosto semplificata. È sufficiente, infatti, andare sul sito ufficiale Software Download di Microsoft e premere su Aggiorna ora. In questo modo verrà scaricato un tool apposito per eseguire l'aggiornamento in pochi passaggi: attivando la procedura il software scaricherà i pacchetti necessari e al termine li installerà sul sistema richiedendo più di un riavvio.

Chi volesse avere un controllo maggiore sull'aggiornamento o scaricare l'ISO di Windows 10 Fall Creators Update per poi iniziare la procedura di installazione o eseguire un'installazione pulita, può scaricare il Media Creation Tool premendo sul tasto Scarica ora lo strumento. Questa procedura è intesa per utenti mediamente esperti, che sanno dove mettono le mani all'interno delle varie procedure di installazione di un sistema operativo.