Windows 10 Fall Creators Update cambierà nome in ''Autumn Creators Update''?

Windows 10 riceverà un nuovo aggiornamento durante l'autunno. Finora tale aggiornamento è stato noto con il nome di "Windows 10 Fall Creators Update", ma sembra che Microsoft possa cambiare tale nome in "Autumn Creators Update" per meglio adattarsi alle convenzioni linguistiche al di fuori degli Stati Uniti.

Nel Regno Unito, infatti, "autunno" si traduce con "Autumn", mentre "fall" è il termine generico con cui si indica la caduta - non necessariamente quella delle foglie dagli alberi. L'intento di Microsoft sarebbe quindi quello di rendere maggiormente indicativo per i locali il nome del software, rendendolo anche più facile da ricordare. Il nome dovrebbe essere utilizzato non solo in Regno Unito, ma anche in India, Nuova Zelanda e Australia.

Windows Central è stata la prima a riportare la notizia, ma dal momento in cui è stato riportato il cambiamento Microsoft sembra aver fatto un passo indietro, quantomeno momentaneamente. Non è infatti più possibile trovare riferimenti ad "Autumn Creators Update" sui siti inglese, australiano e neozelandese di Microsoft. Non è chiaro dunque se l'azienda voglia mantenere il nome "Fall Creators Update" in tutto il mondo oppure cambiarlo per renderlo più vicino alle consuetudini locali.

In ogni caso, è curioso notare come il nome sia valido soltanto per gli abitanti dell'emisfero settentrionale: dal 23 settembre, infatti, chi abita nell'emisfero meridionale sarà in primavera e non in autunno.