Windows 10, ecco la nuova interfaccia nascosta di Cortana simile a Spotlight di macOS

Il rilascio dell'ultima Build di Windows 10 da parte di Microsoft ha permesso di scoprire una novità importante sull'assistente vocale dell'azienda di Redmond. Sì, perché nella nuova Build 17040 rilasciata agli Insider, Microsoft, ha deciso di attivare un nuovo layout per Cortana che dunque non risulta ora relegata solamente ad un menu a tendina ma l'utente ha la capacità di utilizzare il suo assistente in un modo diverso da quanto visto finora.

Ecco che grazie a Ajith è possibile osservare la nuova interfaccia grafica di Cortana che una volta lanciata, richiamabile ora anche con la pressione contemporanea dei tasti Windows e S, diventa una vera e propria applicazione con l'ormai famoso sfondo traslucido in pieno stile Fluent Design introdotto con le ultime versioni di Windows 10. Al momento chiaramente è una versione primordiale ma è facile osservare come il tutto funzioni bene e come la finestra che si apre automaticamente di Cortana sia ben visibile e centrale rispetto all'intero Desktop del sistema.