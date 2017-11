Windows 10, disponibili le prime ISO di Redstone 4 per gli utenti Insider

Con il lancio di Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft si sta concentrando sullo sviluppo della versione successiva di Windows 10, che oggi è nota con il nome in codice Redstone 4. La compagnia ha pubblicato la scorsa settimana la prima build della nuova versione sul canale Lento e, come da prassi, ha reso disponibile nelle scorse ore le prime ISO di Windows 10 build 17025. La prima versione era stata lanciata due settimane fa sul canele Veloce.

Gli utenti Windows Insider possono scaricare i file ISO sulla pagina web dei download nel Windows Insider Preview registrandosi con un account Microsoft abilitato al programma Insider. Ci sono tre serie di immagini che possono essere attualmente scaricate, Windows 10 Insider Preview, Windows 10 Insider Preview Enterprise, e Windows 10 Insider Preview Home China. Sono poi disponibili diversi download accessori, che riportiamo di seguito.

Symbols MSI Insider Preview – Build 17025 32-bit / 64-bit

Features on Demand Pack Insider Preview (part 1) – Build 17025 32-bit / 64-bit

Features on Demand Pack Insider Preview (part 2) – Build 17025 32-bit / 64-bit

Language Pack Bundle Insider Preview – Build 17025

Inbox Apps Bundle Insider Preview – Build 17025

Si tratta delle prime versioni disponibili di Redstone 4, quindi sarebbe troppo chiedere novità di un certo rilievo su queste build. Microsoft sta probabilmente gettando la base per quelle che saranno le novità del prossimo major update. Le aggiunte in termini di funzionalità in questa build sono davvero poche, con nuove impostazioni per i servizi d'assistenza e per le app e i servizi lanciati all'avvio del sistema operativo.