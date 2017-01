Windows 10 Creators Update non arriverà a marzo

Durante la presentazione ufficiale ad ottobre Microsoft dichiarava che Windows 10 Creators Update sarebbe arrivato nei primi mesi del 2017, senza specificare una data precisa. Tutte le indiscrezioni che hanno seguito l'annuncio hanno parlato sino ad oggi di marzo al massimo, mentre secondo un nuovo report di MSPU il roll-out della nuova major release non verrà iniziato prima di aprile. Possiamo quindi attenderci solo una RTM a marzo.

La versione finale del Creators Update sarà la 1704, con le prime due cifre che stabiliscono l'anno della release, e le ultime due il mese. Non sempre Microsoft è stata però precisa con i numeri: nel caso di Anniversary Update la versione finale veniva rilasciata ad agosto ma contrassegnata al tempo stesso dal codice 1607. Al contrario la release per Xbox One veniva rilasciata a luglio e segnalata come 1608.

Lo scorso mese di ottobre erano apparsi online alcuni riferimenti su una presunta versione 1703 del sistema operativo che aveva fatto sin da subito pensare ad un rilascio a marzo. Ma come spesso accade in ambito tecnologico, una data può essere sottoposta a modifiche se la società non ha compiuto un annuncio ufficiale (condizione nemmeno troppo necessaria). La stessa regola vale ovviamente anche per Microsoft.

Secondo MSPU, inoltre, Creators Update sarà "feature-locked" a metà gennaio. A partire da quella data il team di sviluppo smetterà di aggiungere nuove feature, impiegando i mesi precedenti al rilascio principalmente per la correzione di bug e di problematiche di varia natura. Ci sembra una timeline logica: a gennaio verrà cessato lo sviluppo delle feature, a marzo arriverà probabilmente una RTM per verificare che tutto sia in ordine, ad aprile la release finale.

Il roll-out non sarà fulmineo per tutti gli utenti: come avvenuto con Anniversary Update la distribuzione del Creators Update verra fatta a scaglioni. Saranno percentualmente in pochi a riceverlo al day-one, con la procedura che verrà man mano espansa ad un numero sempre maggiore di utenti. Per i più impazienti ci sarà sempre un metodo per forzare manualmente il download e l'installazione, mentre per maggiori informazioni su Creators Update vi rimandiamo a questa pagina.