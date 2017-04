Windows 10 Creators Update finalmente disponibile via Windows Update

Dopo parecchi mesi di sviluppo e svariate versioni beta rilasciate nei canali "Insider" Windows 10 Creators Update è disponibile in versione finale nei canali tradizionali e automatizzati. Il nuovo feature update è stato rilasciato il 5 aprile attraverso gli strumenti manuali ufficiali offerti da Microsoft, ma a partire dall'11 aprile si può scaricare attraverso Windows Update senza installare altri tool sul proprio PC. In realtà non tutti riceveranno sin da subito l'avviso dell'aggiornamento, dal momento che nella fase di roll-out si darà la precedenza principalmente ai sistemi più moderni. La compagnia prevede che Creators Update sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Il nuovo aggiornamento viene rilasciato come da tradizione in forma del tutto gratuita per tutti gli utenti Windows 10, e i primi utenti possono installarlo attraverso Windows Update scaricando il pacchetto per intero e poi installandolo sul PC in uso. Come al solito utilizzando questo metodo si mantengono tutti i dati presenti sul sistema, così come le impostazioni scelte dall'utente. Prima di riavviare il computer per installare l'aggiornamento è assolutamente consigliato portare a termine tutti i lavori urgenti perché ricordiamo che l'installazione di Creators Update richiede più tempo rispetto ad un aggiornamento cumulativo normale. Il feature update non è comunque l'unica novità.

L'11 aprile Microsoft ha infatti rilasciato parecchi update cumulativi per le diverse versioni di Windows. Di seguito traduciamo le novità per il Creators Update, riportando i link al sito ufficiale per le novità previste per le precedenti versioni: Anniversary Update, Windows 10 v. 1511, Windows 10 originale.

Windows 10 Creators Update, aggiornamento cumulativo (KB4015583)

Sistemati alcuni problemi con le informazioni aggiornate del fuso orario

Aggiornamenti di sicurezza a: Scripting Engine, libreria libjpeg per l'elaborazione delle immagini, Hyper-V, driver kernel-mode di Windows, Adobe Type Manager Font Driver, Internet Explorer, Graphics Component, Active Directory Federation Services, .NET Framework, Lightweight Directory Access Protocol, Microsoft Edge e Windows OLE.