Windows 10 Creators Update build 15063: disponibili al download le ISO ufficiali per gli Insider

Windows 10 Creators Update arriverà l'11 aprile, e ormai la data di rilascio è ufficiale. Tuttavia i più impazienti possono già scaricarlo da alcuni giorni per mezzo di un leak un po' grossolano da parte di Microsoft. Alcuni siti hanno avvistato le ISO per il canale Insider all'interno dei server della società, intuendo che la build 15063 potesse essere la tanto attesa RTM del futuro aggiornamento della piattaforma universale del colosso di Redmond.

E così è stato, con la società che ha adesso rilasciato le nuove ISO di Windows 10 build 15063, quelle ufficiali e che dovrebbero essere le "RTM", anche se formalmente non c'è scritto da nessuna parte. Le immagini sostituiscono le vecchie build 15058 e sono attualmente presenti solamente sul canale Insider. Le stesse ISO sono contrassegnate come build Windows 10 Insider Preview, quindi tecnicamente non ancora pronte per la pubblicazione di massa.

Questo perché da qui all'11 aprile Microsoft continuerà lo sviluppo sul sistema operativo e accompagnerà il roll-out della build con una serie di pacchetti cumulativi che miglioreranno performance, stabilità e sicurezza dell'aggiornamento imminente. Saranno, insomma, gli ultimi ritocchi per rendere il nuovo Creators Update un'esperienza il più possibile priva di malfunzionamenti e problemi di gioventù, che come sappiamo sono quasi inevitabili.

Come al solito sono cinque le ISO presenti sul canale Insider: