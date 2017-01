Windows 10 Cloud, un nuovo RT per contrastare Chrome OS?

La scorsa settimana sono trapelate alcune informazioni su Cloud Shell, una versione alleggerita di Windows 10 con una presunta predisposizione allo sfruttamento delle tecnologie in cloud. Tracce dell'ipotetica versione del sistema operativo sono state avvistate anche su Windows 10 build 15019 per PC, l'ultima beta rilasciata da Microsoft disponibile solo per gli utenti iscritti al programma Insider. Tracce che però non hanno placato i dubbi sulla nuova SKU.

Alla domanda "cos'è Windows 10 Cloud" non c'è ancora una risposta chiara. Ha cercato di fare chiarezza Mary Jo Foley di ZDNet, sempre informata sulle novità Microsoft, che ha scritto che Windows 10 Cloud non ha nulla a che vedere con il cloud ma somiglia molto di più a Windows RT. Secondo le sue fonti il sistema operativo sarà capace di eseguire solo le app UWP (Universal Windows Platform) installabili da Windows Store, fattore che sembra piuttosto controverso.

Due le domande aperte. La prima: l'idea di una versione del sistema operativo che può eseguire solo applicazioni universali scaricabili dallo store contrasta la volontà di Microsoft di realizzare una piattaforma veramente aperta con Windows 10. Al momento infatti gli utenti possono scaricare app universali anche sfruttando altre sorgenti. La seconda: Windows 10 Cloud probabilmente non supporterà le app Windows 8.1 e sarebbe, se confermato, la prima versione del SO a rifiutarle.

Non sarebbe una notizia così disarmante dal momento che quelle non aggiornate sono app spesso obsolete e non invidiabili dal punto di vista della qualità, tuttavia questo lascerebbe la versione "alleggerita" di Windows con un parco app piuttosto contenuto, escludendo anche applicazioni di servizi chiave e di chiara importanza per gli utenti (ad esempio Amazon Kindle).

Windows 10 Cloud dovrebbe entrare in diretta competizione con Chrome OS e i Chromebook, al fine di fornire agli utenti una versione "più semplice, sicura ed economica di Windows 10". Il marketing Microsoft toglierà probabilmente le voci "sicura" e "semplice" agli statement commerciali per non dire implicitamente che la versione tradizionale di Windows non è sicura, o difficile da usare. Nonostante le precisazioni di Foley, però, rimangono ancora parecchi dubbi su Windows 10 Cloud.

Windows RT non è stato di certo un grosso successo commerciale: veniva rilasciato con Windows 8 per essere integrato sui tablet e sui sistemi con processori ARM, e consentiva l'installazione di app "mobile" solo dallo store. Si tratta, questa, di una limitazione non necessaria su Windows 10 dal momento che la stessa Microsoft ha mostrato di recente la capacità del sistema operativo di eseguire app Win32 anche su processori ARM (di prossima generazione).

Le prime tracce di Windows 10 Cloud, chiamato all'occorrenza "RT" risalgono allo scorso mese di marzo, quasi un anno fa, e ad oggi non abbiamo informazioni circa il possibile rilascio al pubblico. A maggio la compagnia terrà la conferenza Build per sviluppatori, e potrebbe essere quella l'occasione perfetta per presentare il nuovo sistema operativo. Windows 10 Cloud arriverà quindi dopo il Creators Update, il prossimo feature update di Windows 10 previsto nel mese di aprile.