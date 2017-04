Windows 10 cloud: le specifiche tecniche dei sistemi destinati al mondo educational

Il successo delle soluzioni notebook Chromebook, sistemi portatili economici basati su sistema operativo Google Chrome e che basano la maggior parte delle proprie funzionalità sulla disponibilità di una connessione dati broadband, è ben evidente a livello globale. Molto di meno nel mercato italiano, nel quale la popolarità di queste soluzioni è decisamente più contenuta complice la mancanza di diffusione di connettività broadband adeguata in ogni ambiente.

Microsoft sta preparando il debutto del sistema operativo Windows 10 Cloud, versione del proprio OS che è stata pensata per l'utilizzo in sistemi di ridotta potenza in abbinamento unicamente ad applicazioni che possano venir scaricate dal Windows Store e non installate come eseguibile direttamente dall'utente.

Windows 10 Cloud potrà venir aggiornato, a pagamento, portandolo a una versione Home o Pro di Windows 10 così da poter eseguire applicazioni Win32 e non venir limitato alle sole App dello store. Tornando al recente passato dell'azienda americana non ci si può dimenticare di Windows RT, sistema operativo costruito sulla base di Windows 8 che nelle intenzioni di Microsoft doveva diffondersi in sistemi tablet e notebook più economici ma che in realtà ha avuto vita molto breve e tormentata. Windows 10 Cloud non dovrebbe, almeno queste sono le intenzioni, ripercorrere la genesi che ha portato al rapido abbandono di Windows RT.

Il sito Windows Central ha pubblicato una tabella sviluppata da Microsoft che fornisce informazioni sulle specifiche tecniche minime richieste per i PC che verranno abbinati a Windows 10 Cloud. Per potenza di calcolo del processore, quantitativo di memoria e soluzione di storage richiesta si notano evidenti parallelismi con i notebook più economici presenti sul mercato, oltre che con le proposte Chromebook. Dinamiche simili anche per alcuni indicatori prestazionali che definiscono quello che è il previsto comportamento dei sistemi Windows 10 Cloud nell'esecuzione ordinaria, in termini di tempi di avvio delle applicazioni e di autonomia con il funzionamento a batteria.

Il debutto ufficiale del sistema operativo Windows 10 Cloud è atteso nel corso del mese di maggio, in concomitanza con l'evento di introduzione delle novità hardware che Microsoft ha previsto per il giorno 2. In questa occasione l'azienda americana potrebbe anche presentare delle proposte della famiglia Surface specificamente sviluppate per l'utilizzo con Windows 10 Cloud e pertanto semplificate per costruzione e caratteristiche rispetto ai modelli Surface Pro attualmente in commercio.