Windows 10 build 15025 disponibile nel Fast Ring: ecco le novità

Microsoft ha rilasciato mercoledì Windows 10 Insider Preview build 15025 all'interno del Canale Veloce del programma Insider. In maniera piuttosto insolita la nuova versione è disponibile solo per i sistemi x64 a 64-bit, e non per i sistemi x86 a 32-bit per via di un bug che ne ha impedito la pubblicazione. Per le macchine più vecchie bisogna aspettare quindi una nuova release in modo da ricevere le ultime novità. Il numero di novità comunque si riduce rispetto alle ultime versioni, elemento che ci fa ricordare che Creators Update è ormai prossimo alla finalizzazione.

Di seguito riportiamo le novità principali di Windows 10 Insider Preview build 15025:

Introduzione del supporto braille su Assistente vocale : "Amiamo ricevere feedback dai nostri utenti Insider con disabilità, in modo da poter introdurre feature che supportano le loro necessità", scrive la compagnia nel changelog ufficiale. Con la nuova build Microsoft lancia il supporto al braille su Assistente vocale. Per abilitarlo è necessario:

Da Impostazioni > Accessibilità attivare "Abilita braille" e aggiungere un display braille. Sono compatibili sia dispositivi USB che con porta seriale.



Da Impostazioni > Accessibilità, scegliere infine il linguaggio e il dispositivo braille che si vuole usare.

Nuova opzione audio mono nelle impostazioni di Accessibilità : gli utenti con disabilità visive utilizzano un'applicazione di lettura schermo per leggere i contenuti riprodotti sul display, e frequentemente utilizzano cuffie o auricolari per ascoltare i messaggi del computer durante conversazioni e riunioni. Di solito utilizzano un auricolare per ascoltare il computer, lasciando l'altro orecchio libero per ascoltare la conversazione o sentire cosa succede nell'ambiente circostante. Con un audio stereo potrebbero perdere parti dei messaggi inviati dal computer, mentre con la nuova modalità tutti gli elementi sonori dei due canali del suono stereofonico saranno veicolati su un unico canale.

: una nuova funzione che raccoglie i problemi e i suggerimenti in categorie all'interno del Feedback Hub, in modo da unire pareri comuni di diversi utenti all'interno di un'unica posizione. Miglioramenti nella funzione Night Light: nella nuova build è stato estesa la gamma di tonalità raggiungibili.

La nuova versione è stata rilasciata solo su PC ed è disponibile come al solito attraverso Windows Update per tutti gli utenti iscritti al programma Insider e partecipanti al canale Veloce. La build 15025 verrà installata automaticamente su tutti i sistemi idonei, ma può essere forzata attraverso Windows Update, cercando nuovi aggiornamenti con le procedure canoniche.