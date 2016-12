Windows 10 build 14997 trapela online: ecco le nuove cartelle sul Menu Start

Come preannunciato tutto tace in quel di Redmond. Dona Sarkar aveva dichiarato che non ci sarebbero state nuove build Insider entro la fine dell'anno visto che i tecnici della compagnia non avrebbero potuto offrire il giusto supporto qualora si fosse rivelato necessario. Nonostante ciò una nuova build embrionale è riuscita a trapelare dai server Microsoft fino ad arrivare nelle mani degli utenti: a pubblicarla in origine è stato BetaArchive, e l'installazione è naturalmente sconsigliata.

Windows 10 build 14997 fa parte di un canale di distribuzione interno della compagnia chiamato "rs_onecore_base" e include alcune novità che verranno introdotte sul prossimo "major update" previsto per il mese di marzo e noto come Windows 10 Creators Update. Trattandosi di una release non ufficializzata non abbiamo a disposizione un changelog completo, tuttavia parecchie fonti d'oltreoceano hanno scritto che dalla build 14997 possiamo aspettarci numerose novità.

La più evidente è il supporto delle cartelle sul Menu Start, funzionalità presente su smartphone da Windows Phone 8.1 Update 1 ma ancora quasi inspiegabilmente assente sulla versione del sistema operativo per sistemi desktop. Le cartelle arriveranno in via ufficiale su Windows 10 Creators Update e la nuova build "leaked" è la prima ad implementarle ed offrirle agli utenti. Nella pagina vi riportiamo il loro aspetto visivo attraverso una GIF che ci propone MSPowerUser.

Fra le altre novità abbiamo un'app Impostazioni rivista graficamente, il supporto completo per i temi sullo store, una serie di miglioramenti sul browser Microsoft Edge e funzionalità di riposo per gli occhi attraverso la riduzione dell'emissione di luci blu.